Toyota Yaris est lauréate de la voiture de l’année 2021

Les votes des 59 membres du jury COTY (Car of the Year), provenant de 22 pays européens, ont tous été additionnés et, après tout, la victoire sourit Toyota Yaris dans la voiture de l’année 2021.

Ce n’est pas la première fois que la Yaris remporte le prix: la première génération remporte COTY en 2000. Désormais dans sa quatrième génération, la compacte Yaris revient pour répéter l’exploit avec de solides arguments.

De son moteur hybride très compétent, à ses compétences dynamiques renouvelées et supérieures, en passant, nous le croyons, à l’influence de la sportive GR Yaris, tout semble avoir été réuni pour sa victoire.

Ce n’était pas, cependant, la victoire plus lâche, avec les autres occupants du podium, le nouveau Fiat 500 et la surprise CUPRA Formentor, pour donner beaucoup de lutte lors du vote. Découvrez comment les sept finalistes se sont positionnés:

La cérémonie de remise des prix de la voiture de l’année 2021 s’est déroulée dans les pavillons Palexpo, à Genève, en Suisse, là où le Salon de l’automobile de Genève devait avoir lieu cette année. Une fois de plus, il a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Parmi les 59 membres du jury, il y a deux représentants nationaux: Joaquim Oliveira et Francisco Mota. Par curiosité, les résultats des jurys portugais ont donné à Toyota Yaris et Volkswagen ID.3 le même nombre de points.