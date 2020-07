Toyota Hilux 2020 : la gamme se dote d’un moteur V6 plus puissante

Présenté par Toyota à la fin de l’année dernière, en Argentine, le nouveau Hilux GR Sport à moteur V6, le plus puissant de l’histoire de ce pick-up, vient d’arriver sur le marché brésilien. La version sportive de la voiture du constructeur japonais est au prix de 204 900 R $.

La version 4×4 haut de gamme est équipée de série du V6 1GR-FE de 4,0 litres. Tout comme le GR Sport Hilux, il développe une puissance de 238 ch et un couple de 376 Nm. La puissance est ensuite transférée à une transmission automatique à six vitesses avec 4 roues motrices. Elle n’a peut-être pas le même couple que le turbo-diesel de 2,8 litres qui développe 500 Nm, mais elle produit plus de puissance que les 204 PS du 2,8.

How you gonna hate on a Hilux?!

Black Edition, Legend 50, GR Sport & Dakar. pic.twitter.com/PsMn5Q09cP — Baba Yaga (@ALisztomaniac) June 13, 2020

Un Pick-up qui évolue constamment

Si vous préférez un moteur à essence plus petit pour la Hilux, le pick-up peut également être équipé du moteur 2,7 litres 2TR-FE à quatre cylindres. C’est le même moteur que l’on trouve sur les modèles Fortuner à essence et il développe 166 PS avec un couple de 245 Nm. Contrairement au V6 qui n’est fourni qu’avec une boîte automatique, le moteur 2,7 litres peut être couplé à une boîte manuelle à cinq vitesses et est disponible en version 4×4 ou 4×2.

Le design de Hilux a également été repensé pour GR Sport. Le camion a maintenant la calandre avec le nom du constructeur en entier. Au lieu du logo de la marque. À l’intérieur, la voiture a une couleur noire avec des coutures rouges. Les sièges sont en cuir, ainsi que la doublure du volant. Et la clé intelligente porte le logo Toyota GAZOO Racing.

La voiture dispose de plusieurs autres éléments, tels que la climatisation automatique, l’aide au démarrage sur les rampes et les phares à LED. Il y a un écran multimédia de 8 pouces et des commandes de traction et de stabilité.

Il y a aussi un régulateur de vitesse, un ordinateur de bord avec un écran TFT de 4,2 pouces, une télévision numérique, un bouton de démarrage, une caméra de recul et une vue arrière électrochromique.