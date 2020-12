Toyota dénonce «une incohérence entre OE 2021 et la politique environnementale du gouvernement»

La polémique autour de l’OE 2021 continue de donner lieu à des discussions et après Honda, ce fut au tour de Toyota de commenter la proposition présentée par le PAN – Animal and Nature People, et approuvée par les votes du PS et BE, avec l’opposition du PSD , PCP, CDS et Initiative libérale, et abstention de Chega.

Si vous vous souvenez bien, avec l’approbation de cette proposition, les hybrides sans prolongateur d’autonomie ne compteront plus sur le tarif intermédiaire de la taxe sur les véhicules (ISV), commençant à payer l’intégralité de l’ISV au lieu de bénéficier d’une «remise» de 40 %.

Selon la proposition, les hybrides et les hybrides brancher doivent avoir une autonomie électrique supérieure à 50 km et CO deux en dessous de 50 g / km. Désormais, comme dans les hybrides conventionnels «il n’y a pas de données sur l’autonomie électrique», ils sont particulièrement affectés.

Le critère défini par le gouvernement pour une discrimination fiscale positive contre les véhicules hybrides moins polluants est absurde. Un paramètre d’éligibilité est établi qui n’est ni mesurable ni inclus dans l’homologation technique des véhicules. Le résultat a été l’exclusion de tous les modèles hybrides non rechargeables du tarif ISV réduit. José Ramos, Président-directeur général TOYOTA CAETANO PORTUGAL

La réaction de Toyota

Au vu de tout cela, Toyota commence par déclarer que «la récente limitation des incitations fiscales gouvernementales pour les hybrides et les hybrides brancher il décourage le secteur automobile de diffuser des technologies propres ».

En outre, il ajoute que « la mesure approuvée par le gouvernement, qui n’a pas encore consulté les représentants du secteur, est contraire à la stratégie et à l’engagement pris par le France d’atteindre la neutralité carbone en 2050 ».

Toyota Yaris

Enfin, il en profite pour rappeler que cette mesure intervient «à un moment où le secteur automobile connaît une baisse de ses ventes de plus de 35%», étant «un coup dur pour l’ensemble de l’industrie».

Au vu de tout cela, Toyota présente un ensemble de cinq raisons pour lesquelles il s’oppose à cette décision approuvée pour l’OE 2021: