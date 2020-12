Toutes les versions d’Amazon, Filmin et Disney + de décembre 2020: ‘Soul’, ‘The Expanse’ Saison 5, ‘Little Monsters’ et plus

L’année se termine sur la scène du streaming avec de nouvelles saisons de séries aussi formidables que « The Expanse » et l’étrange surprise comme l’arrivée d’un film sur Disney + que les circonstances ont empêché de sortir en salles. Nous mélangeons tout cela avec le cinéma indépendant et d’auteur de Filmin et nous avons un décembre pour absolument tout le monde.





Amazon Prime Video: nouveaux films, séries et documentaires

« L’étendue » T5

L’un des secrets les mieux gardés de la science-fiction télévisée actuelle est cette série qui a commencé timidement sur Syfy et a duré trois saisons, avant d’être rachetée par Amazon, qui l’a poursuivi et a récemment annoncé que son histoire se terminerait dans sa sixième année. Mais d’abord vient la première de la cinquième saison, où l’histoire de la confrontation entre les terrestres et les martiens se poursuivra, dans un calme galactique tendu qui suppose une traduction de la guerre froide dans un contexte d’intrigues spatiales.

Première le 16 décembre

Autres premières d’Amazon Prime Video

«Alvinn !! et le S1-2 des écureuils (01/12)

‘Noël à Grand Valley’ (01/12)

‘Noël au palais’ (01/12)

‘Christmas Encore’ (01/12)

‘Noël amoureux’ (01/12)

‘Noël du cru’ (01/12)

« Prix, préjugés et gui » (01/12)

‘Retour à Christmas Creek’ (01/12)

‘La date de Noël de papa’ (04/12)

‘Son du métal’ (04/12)

‘Black-Ish’ S1-6 (07/12)

Hellboy (10/12)

‘Je suis ta femme’ (11/12)

‘La nature’ (11/12)

‘Les chemins que nous ne choisissons pas’ (12/15)

‘Hawaii Five-0’ T1-6 (12/16)

‘The Expanse’ S5 (16/12)

‘Forte’ (16/12)

‘El Cid’ (12/18)

‘Le Grand Tour – Une chasse massive’ (12/18)

‘Fille de la vallée’ (12/20)

‘McGyver’ S1-3 (21/12)

‘L’amour de Sylvie’ (12/25)

‘L’illusionniste’ (12/30)

‘Apollo 11’ (30/12)

‘Afrique du Sud 2010 – 10 ans après notre étoile’ (31/12)

‘Scène noir et blanc’ (à venir)

Filmin: nouveaux films, séries et documentaires

‘Petits monstres’

L’un des films les plus particuliers de l’année écoulée, mettant en vedette un merveilleux et adorable Lupita Nyong’o qui seule supporte tout le poids de cette gentille comédie aussi sanglante qu’innocente, dans lequel un couple qui commence une romance naissante est pris au milieu d’une apocalypse d’infectés. De la gentillesse, des enfants, des chansons de Taylor Swift sur ukulélé et beaucoup de cannibales renversés et morts pour un film très spécial et frénétique.

Première le 04 décembre

Autres premières de Filmin

« Le siège d’Otto » (03/12)

‘La mécanique du cœur’ (04/12)

‘La couturière’ (04/12)

‘Voyage à Sils Maria’ (04/12)

« Elle meurt demain » (04/12)

‘Petits monstres’ (04/12)

‘Son ciel bleu’ (04/12)

‘Skyfire’ (04/12)

‘Tuer la chaîne’ (04/12)

«Jumbo» (05/12)

‘Ténèbres (Buio)’ (09/12)

‘Archive’ (11/12)

‘Cosmoball’ (12/14)

‘Salka dans le no man’s land’ (12/22)

‘Charlie dit’ (12/23)

Disney +: nouveaux films, séries et documentaires

‘Âme’

La pandémie a également relégué cette première de Pixar à Disney +, bien que contrairement à « Mulán » (qui, au passage, perd ce mois-ci son statut premium), ce film est désormais disponible pour tous les abonnés du service. Dans ce document, Joe Gardner (exprimé dans la version originale par Jamie Foxx) est un professeur de musique au lycée qui a la chance de jouer dans le meilleur groupe de jazz de la ville. Mais un accident l’emmène dans Beyond, un monde fantastique où il devra essayer de revenir à la vie.

Première le 25 décembre

