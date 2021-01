Toutes les sorties vidéo d’Amazon Prime en février 2021

Les premières Amazon Prime Video de février 2021 ont déjà été annoncées. Et ils viennent avec un pack de démarrage Eddie Murphy

Nous faisons face à la dernière semaine de ce désastreux janvier 2021 et les annonces commencent à arriver pour ce qui nous amènera le mois prochain sur les plateformes de streaming. Et le premier d’entre eux, comme presque toujours, est celui qui nous apporte le Amazon Prime Video débute en février 2021.

A cette occasion, le réseau américain met l’accent sur ce que sera la dernière saison de Little Coincidences. Ou alors dit-on, nous savons déjà ce qui se passe avec les spin-off. Mais au moins Amazon dit que ce troisième sera le dernier.

La série El Internado et un catalogue complet pour les non-initiés sur l’héritage d’Eddie Murphy sont également présentés ce mois-ci. Allez, on va pouvoir voir toute la saga Superdetective à Hollywood et même le Prince de Zamunda.

Quant à l’anime, la chaîne continue d’élargir son catalogue et nous laisse des séries aussi mythiques que Assassination Classroom et Death Note, bien qu’avec seulement ses premières saisons, et Attack on Titan avec la saison 1 et la saison 2. Au moins ça nous donne d’aller attraper vers le haut.

Liste complète des sorties d’Amazon Prime Video en janvier 2021

Nous vous laissons la liste complète par date des premières de la plateforme en février. Que gardez-vous?

Date

Titre

Format

01 février

Limite de 48 heures

Film

48 heures de plus

Film

Superdétective à Hollywood

Film

Super détective à Hollywood II

Film

Superdétective à Hollywood III

Film

Le prince de Zamunda

Film

Classe d’assassinat

Anime

Attaque sur Titan T1-T2

Anime

Death Note T1

Anime

Cinq gars et ça

Film

17 encore

Film

Voyage au centre de la Terre

Film

Filles de rêve

Film

L’automne à New York

Film

Fracture

Film

Portrait d’une obsession

Film

Esprits criminels S15

Série

la honte

Film

Bouche à bouche

Film

Fichier Anwar (rendu)

Film

05 février

Félicité

Film

Petites coïncidences T3

Série

7 février

Monde futur

Film

08 février

Groenland: le dernier refuge

Film

Patrie T8

Serire

10 février

Où es-tu Bernadette

Film

11 février

Homme de famille T2

Série

12 février

La carte des petites choses

Film

15 février

Amy: La fille derrière le nom

Film documentaire

Sa

Film

19 février

Le pensionnat: les sommets

Série

Souvenir

Film

22 février

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Film

24 février

Spider-Man: loin de chez soi

Film

25 février

Richard dit au revoir

Film

27 février

Udham Singh

Film

28 février

Animaux 2

Film