Toutes les sorties de films sur Star+ en février 2023

Après avoir bouclé le premier mois de l’année avec des hits dans leurs catalogues, les plateformes de streaming vont chercher à renouveler leur pari avec de nouveaux séries Oui films. Basés sur des fictions prometteuses, des services tels que Étoile+ cherchera à conquérir une fois de plus les utilisateurs avec des classiques de tous les temps et des productions originales qui arriveront exclusivement pendant Février 2023.

Sans aucun doute, ce sera un grand mois pour les amateurs de concerts. Et c’est que du 19 au 24 février, le 62e édition du Festival international de la chanson de Viña del Mar. En ce sens, Star+ diffusera en direct du Chili les présentations d’artistes tels que Christina Aguilera, Camilo, Karol G, Maná, Alejandro Fernández et Fito Páez.

Mais si votre truc, ce sont les films, alors vous devriez être conscient de la caserne secrètela prochaine version avec Owen Wilson comme protagoniste. Accompagné de Michael Peña et Walker Scobell, le célèbre acteur dirigera une histoire réalisée par Ariel Schulman et Henry Joost, où l’amitié sera la composante principale. C’est tout ce que Star+ prépare pour les semaines à venir !

+ Tous les films à venir sur Star+ en février

-Presque connu

Date de sortie: 3 février

Terrain: Un lycéen a la chance d’écrire pour Rolling Stone sur un nouveau groupe de rock qu’il accompagne en tournée.

-Appelez-moi par votre nom

Date de sortie: 10 février

Terrain: C’est l’été 1983 en Italie, et Elio, un adolescent précoce de 17 ans, passe ses journées dans la villa de sa famille à transcrire et à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Un jour, Oliver, un charmant universitaire américain, arrive en tant que stagiaire d’été annuel, chargé d’aider le père d’Elio, un éminent professeur. Elio et Oliver découvrent la beauté capiteuse du désir éveillé au cours d’un été qui changera leur vie à jamais.

-Demi-frères

Date de sortie: 17 février

Terrain: Renato, un cadre de l’aviation mexicaine, est surpris d’apprendre qu’il a un demi-frère américain, Asher. Ils sont obligés de se lancer dans un road trip sur le chemin que leur père a emprunté du Mexique aux États-Unis.

– Le quartier général secret

Date de sortie: 24 février

Terrain: C’est un film d’action avec Owen Wilson, Michael Peña et Walker Scobell. Il suit Charlie et ses amis qui, alors qu’ils traînent après l’école, découvrent le quartier général du super-héros le plus puissant du monde caché sous leur maison. Mais lorsque les méchants attaquent, ils doivent faire équipe pour défendre leur quartier général et sauver le monde.

-La Tour Sombre

Date de sortie: 24 février

Terrain: Le flingueur ultime, Roland Deschain, est enfermé dans une bataille éternelle avec Walter O’Dim, alias l’homme en noir, et déterminé à l’empêcher de faire tomber la tour sombre qui maintient l’univers ensemble. Avec le destin du monde en jeu, le bien et le mal vont s’affronter dans la bataille finale, car seul Roland peut défendre la Tour de l’Homme en Noir.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continuera de lancer exclusivement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?