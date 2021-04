Toutes les similitudes entre vous et Gossip Girl

Après un an à oublier, Netflix petit à petit, il se remet en place. Le 2020 a été caractérisé par la suspension ou le retard du tournage, mais, malgré cela, le catalogue de la plateforme a déjà un autre visage et, bientôt, Toi Ce sera l’une des séries qui rejoindra le géant du streaming.

Cette fiction, basée sur la vie du conducteur et dérangé Joe Goldberg (Penn Badgley) est un favori des utilisateurs et Netflix Il est sur le point de lancer sa troisième saison. Après deux éditions pleines de mystère, d’intrigues et de meurtres, Toi revient avec une tournure inattendue, où le protagoniste manipulateur commence à être maîtrisé par sa femme, mais à son tour est obsédé par son voisin.

A tel point que, une fois de plus, Penn Badgley se mettra une fois de plus dans la peau de ce personnage qui génère des sentiments mitigés chez les fans. D’une part, l’intérêt qu’il porte à ses relations est salué par la critique, tandis que, d’autre part, autant de toxicité au point de générer la terreur n’est pas aussi empathique qu’il n’y paraît.

Penn Badgley jouant Joe Goldberg. Photo: (Netflix)



Cependant, ce n’est pas la première fois que Badgley se met dans la peau d’un personnage de ce type.. Est-ce que, il y a quelques années, il jouait le soumis Dan Humphrey dans Une fille bavarde, la bande dessinée jeunesse qui a attiré des millions de followers entre 2007 et 2012. Maintenant, de Spoiler, nous vous expliquons pourquoi ces deux personnages de fiction se ressemblent plus que vous ne le pensez.

Comment Dan Humphrey et Joe Goldberg se ressemblent-ils?

Aussi étrange que cela puisse paraître, la seule similitude entre ces deux protagonistes de séries différentes n’est pas qu’ils ont été joués par le même acteur. Au contraire, ils ont tous les deux la même personnalité: contrôler, manipuler et faire semblant de ne pas être.

C’est Dan Humphrey qui a manipulé Gossip Girl. Photo: (IMDB)



Au Une fille bavardePar exemple, Humphrey était un garçon soumis, amené de Brooklyn à la haute société de Manhattan et, pour s’intégrer, il entreprend de révéler tous les secrets de ses compagnons, aussi intimes soient-ils. À travers un blog, cet adolescent a écrit sur la vie de tout le monde, en particulier sur le groupe dit «populaire» à l’école: Chuck Bass, Blair Waldorf, Serena Van der Woodsen et Nate Archibald. À tel point que tous les étudiants vivaient en attendant leurs publications et c’est ainsi qu’il a réussi à contrôler ces millionnaires de 17 ans.

Joe Goldberg. Photo: (Netflix)



Quant à Toi, Joe Goldberg séduit, manipule et contrôle les femmes qu’il rencontre. En fait, il devient tellement obsédé par eux qu’il va jusqu’à les assassiner si l’occasion le justifie. Malgré le fait que ce personnage soit plus controversé et maléfique, on pourrait dire que Badgley s’est un peu appuyé sur son passage chez Gossip Girl pour jouer ce libraire machiavélique et psychotique.