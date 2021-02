Toutes les premières séries et films à voir sur Disney + en mars 2021

Comme chaque mois, Disney Plus renouvelle son catalogue de séries et de films sur sa plateforme de streaming. En mars, de nouvelles productions arriveront pour que les utilisateurs de tous âges puissent en profiter à leur guise.

Dans Divulgacher nous vous montrons la liste complète des nouveautés, des films Disney classiques aux nouvelles séries et documentaires Disney Plus originaux.

L’un des titres les plus importants du mois sera la deuxième série originale de Marvel Studios, The Falcon and The Winter Soldier. On peut également voir la première, bien que de manière limitée, du nouveau film d’animation, Raya et The Last Dragon.

Voici toutes les séries et premières de films à voir sur Disney Plus en mars 2021

FILMS

RAYA ET LE DERNIER DRAGON – Nouveau film original de Disney

5 mars

Il ne sera disponible que via Prime Access. Le film sera disponible du 5 au 19 mars pour un coût supplémentaire de 29,99 € US. Raya and The Last Dragon sera disponible pour tous les utilisateurs de Disney Plus à partir du 23 avril 2021.







Monde miraculeux: New York, United Heroez

5 mars

Flicka 2

5 mars

Flicka 3

5 mars

Un jour sur Mars

12 mars

Un costume pour Nicolas

19 mars

Les lignes Nasca

19 mars

Le prince et le Pauvre

19 mars

Gnomeo et Juliette

26 mars

SÉRIES

Marvel Studios United – Nouvelle série originale Disney Plus

12 mars

Série documentaire qui explore les coulisses de la création des nouveaux spectacles originaux de Disney Plus et Marvel Studios. Le premier épisode portera sur WandaVision.

Le faucon et le soldat de l’hiver – Nouvelle série originale Disney Plus

19 mars

Deuxième série originale de Marvel pour Disney +. Suivez l’histoire de Sam Wilson et Bucky Barnes, qui héritent de la responsabilité de prendre soin de la planète après le départ de Captain America. De nouveaux et anciens ennemis arriveront pour menacer votre tranquillité d’esprit.







The Mighty Bucks – Nouvelle série originale Disney Plus

26 mars

Suivez une équipe de hockey universitaire qui est passée du statut d’inadaptés à l’un des prétendants au titre. Lorsqu’un des enfants est séparé du groupe, sa mère et lui ont décidé de créer leur propre groupe de marginaux.







WandaVision – Épisode final

5 mars

L’élu de la gloire

Nouveaux épisodes chaque semaine

À l’intérieur de Pixar

Nouveaux épisodes chaque semaine

Science de l’absurde – Saison 7

19 mars

Gardiens de l’Alaska – Saison 1

19 mars

Mystères des enfers

26 mars

DOCUMENTAIRE

Project Mercury – Nouveau documentaire original de Disney Plus et National Geographic

26 mars

Bia: Un monde à l’envers – Making Of

5 mars

The Million Idea – Nouveau documentaire original de Disney Plus et National Geographic

12 mars