Toutes les actualités qui atteindront votre mobile Xiaomi avec MIUI 12.5

Le Xiaomi Mi 11 arrive avec une nouvelle version de MIUI qui atteindra bientôt d’autres appareils: ce sont les nouvelles de MIUI 12.5.

Avec votre Mi 11, Xiaomi a annoncé une nouvelle tranche de MIUI, son système d’exploitation basé sur Android.

MIUI 12.5 est la version du logiciel Beijing qui donne vie à son nouveau terminal étoile, et qui au fil des semaines débarquera sur les différents appareils qui composent le catalogue mobile de la marque. En fait, la société elle-même a déjà annoncé quels mobiles recevront MIUI 12.5.

Et maintenant, l’entreprise a profité de l’occasion pour montrer au monde principales nouvelles de ce nouvel opus de MIUI, qui atterrit à côté du Mi 11 avec un meilleure performance par drapeau.

MIUI 12.5: ce sont ses actualités

MIUI 12.5 est le première grosse mise à jour Cela vient depuis que Xiaomi a annoncé MIUI 12 au milieu de l’année. C’est une nouvelle livraison qui promet améliorer certains aspects de l’expérience avec des appareils de marque.

Pour commencer, Xiaomi prétend avoir presque complètement réécrit les éléments qui composent le SystemUI, dans le but d’améliorer les performances des appareils. En ce sens, il prétend avoir atteint réduire l’utilisation de la mémoire de 20%et la consommation d’énergie par les applications de 25% en moyenne.

D’un autre côté, ils prétendent avoir algorithme Motion AI mis à jour intégré à MIUI, de sorte que la puissance du rendu graphique s’améliore de 20%, donnant ainsi la possibilité de profiter de nouvelles expériences grâce au soi-disant « Super fonds d’écran », certains fonds d’écran qui, d’ailleurs, peuvent être installés sur d’autres appareils.

L’entreprise va plus loin en améliorant d’autres aspects, tels que les effets sonores du système, ou le retour haptique des appareils. Et maintenant, MIUI profitera mieux de la dispositifs de moteur de vibration pour offrir des effets plus agréables qui représentent les actions effectuées par les utilisateurs.

MIUI 12.5 intègre également changements concernant la confidentialité et la sécurité. Par exemple, un outil est introduit qui permettra aux utilisateurs de savoir quelles applications ont un accès en lecture au presse-papiers et lesquels peuvent faire des enregistrements. Une autre nouveauté en ce sens est la possibilité de donner aux applications la possibilité d’accéder uniquement à notre emplacement approximatif.

Un « mode bac à sable » est également inclus, ce qui permet aux utilisateurs de isoler les albums photo ou les dossiers contenant des informations privées, de sorte que les applications doivent demander un accès supplémentaire pour accéder à leur contenu.

Certains applications système, tels que « Notes », ont été renouvelés pour donner la possibilité de générer des graphiques automatiquement à partir de nos dessins à main levée. En outre, le typographie système a été modifié en améliorer la lisibilité des textes.

Xiaomi dit de MIUI 12.5 qu’il a probablement le meilleure solution multitâche au monde. Et c’est que la fonction « Global Free Window » permet désormais exécutez des applications flottantes de n’importe où, donnant la possibilité de transformer chaque application en une mini-fenêtre qui apparaît ou disparaît automatiquement en fonction des informations affichées.

MIUI +, un pas de plus dans l’expérience MIUI

En plus de toutes les actualités de MIUI 12.5, Xiaomi a également profité de l’occasion pour annoncer un nouvelle initiative appelée MIUI +, qui vise à pousser encore plus loin l’expérience avec le système d’exploitation.

MIUI +, initialement disponible sous forme de bêta, et maintenant disponible en téléchargement, est un outil qui permet aux utilisateurs d’appareils Xiaomi accéder à certaines fonctions via votre ordinateur Windows.

De cette façon, il est possible vérifiez les notifications mobiles sur votre ordinateur, utilisez les applications Android sur votre PC ou partagez le presse-papiers et les captures d’écran prises, ainsi que explorer le stockage sur smartphone via l’ordinateur.

Pour le moment, cette fonction est disponible uniquement dans les modèles comme Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, Redmi K30s, Redmi K20 Pro et Redmi K30 Pro, tant qu’ils ont MIUI 12.5.

Téléphones compatibles MIUI 12.5

Nous savons déjà que le déploiement de la version bêta fermée de MIUI 12.5 a commencé fin décembre, et que la version bêta publique ouvrira en janvier de l’année prochaine. De plus, l’entreprise a déjà partagé une liste avec modèles qui recevront la mise à jour.

Mais la vérité est que tous les téléphones Xiaomi ne recevront pas la même version de MIUI 12.5. Comme spécifié par la marque elle-même, certains modèles ils ne pourront pas profiter de certaines des nouvelles de cette version en raison de limitations techniques.

Par exemple, le Redmi K30 et les modèles antérieurs, pourrait ne pas offrir la meilleure expérience en termes d’animations, d’effets sonores ou de retour haptique.

