Toute l’actualité de WhatsApp à venir en 2021

La plateforme de messagerie instantanée Whatsapp est en constante évolution depuis des années, mais abordera bientôt certains transitions particulièrement importantes: certains l’amèneront à embrasser des actualités attendues depuis longtemps par les utilisateurs, d’autres font partie des plans lancés par le groupe Facebook et qui conduiront WhatsApp à intégrer ses services à ceux fournis au sein des autres applications du groupe. Bon nombre de ces changements auront lieu dans les mois à venir, au cours de l’année qui vient de commencer. Voici ceux déjà à l’horizon pour 2021.

Mode vacances

Intercepté l’an dernier dans une version préliminaire de l’appli, il avait alors perdu ses traces puis réapparu en fin d’année. Désormais, on ne sait pas exactement avec quel nom il atterrira dans WhatsApp, mais une chose est sûre: c’est l’une des nouvelles les plus attendues par ceux qui sont impliqués dans des conversations de groupe particulièrement stressantes. La nouveauté à venir vous permettra de déplacer les conversations indésirables vers une archive spéciale les empêchant de revenir au premier plan quand quelqu’un à l’intérieur d’eux envoie un nouveau message. Les chats restent disponibles en visitant l’archive, mais sinon ils n’envoient pas de notifications et n’apparaissent pas dans la liste des conversations: comme s’ils n’existaient pas.

Utiliser sur plusieurs appareils

C’est l’une des nouveautés qui pourraient arriver plus tôt et l’une des plus attendues jamais: la possibilité d’utiliser WhatsApp simultanément sur plusieurs smartphones, ou sur une tablette ou un ordinateur (pour un maximum de 4 appareils), le tout sans le téléphone principal doit être connecté à Internet. Cette fonctionnalité représente déjà le fonctionnement normal de nombreuses autres applications – y compris les messages directs Messenger et Instagram – et, selon le nouveau matériel divulgué en ligne il y a à peine quelques jours, elle pourrait faire ses débuts officiels dans les prochains jours ou semaines.

Appel vidéo Web

Lors du premier lock-out ou soumis aux restrictions liées à la deuxième vague de coronavirus, une fonction similaire aurait été très utile, mais les développeurs n’y avaient pas encore pensé (au profit de Zoom et d’autres services concurrents). Bientôt, cependant, les appels vidéo via la version Web de la plate-forme seront une réalité et permettront aux utilisateurs de WhatsApp de rester en contact vidéo même pendant de longues heures d’appels, sans l’inconvénient d’avoir à tenir un téléphone dans la main pendant de longues périodes. Le tout dans l’espoir que la nécessité de nous appeler en vidéo disparaîtra bientôt.

Le nouveau règlement

Cette nouvelle est déjà à l’horizon: le nouveau règlement rédigé par WhatsApp pour son service a déjà été soumis aux utilisateurs via une notification affichée dans l’application, et sera accepté début février 2021. À l’intérieur, il y a expliqué comment les données de l’utilisateur seront partagées avec Facebook plus que ce qui s’est passé jusqu’à présent, notamment pour faciliter les opérations marketing des entreprises présentes sur les deux plateformes. Les protestations ne manquent pas, surtout de la part de ceux qui se souviennent encore comment l’application – encore loin du contrôle de Facebook – a initialement demandé un abonnement de quelques centimes par an sans toutefois vouloir mettre la main sur les données des utilisateurs.

Shopping dans l’application

L’un des objectifs les plus ambitieux de WhatsApp dans un proche avenir est de permettre aux utilisateurs de acheter des biens et des services depuis l’application. Fin 2020, les développeurs ont introduit un clé d’achat qui permet aux utilisateurs de visiter de véritables catalogues numériques mis en place par des entreprises joignables sur la plateforme; Cependant, pour acheter ce qui est proposé, les paiements doivent toujours être effectués ailleurs – sur des sites Web spécifiques ou hors ligne après avoir passé des commandes dans l’application. L’idée est que les transactions peuvent bientôt avoir lieu à partir de WhatsApp, mais la feuille de route pour arriver à ce point dans tous les pays peut ne pas être linéaire.