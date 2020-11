toute l’actualité de l’application

Google Pay est complètement renouvelé avec un nouveau design, une application améliorée et bien d’autres changements.

Peut-être que la prochaine fois que vous ouvrirez le Application Google Pay sur votre mobile, l’application elle-même vous dirige vers le Play Store pour télécharger une version totalement renouvelée.

Parce que Google a décidé de lancer un nouvelle application Google Pay, plus léger, mais aussi beaucoup plus polyvalent et puissant qui ne sert plus uniquement à effectuer des paiements et à stocker des cartes ou des cartes de membre. Désormais, Google Pay permet également suivre nos dépenses, obtenez des recommandations financières et même accéder à des récompenses spéciales pour le simple fait d’utiliser cette plateforme.

Tout ce qui change avec la nouvelle application Google Pay

Techniquement, la nouvelle application Google Pay n’est pas entièrement «nouvelle». En septembre 2020, Google a annoncé une version complètement remaniée de Google Pay pour l’Inde qui ne serait initialement pas disponible dans d’autres régions du monde.

Et désormais, cette même application est celle qui remplacera le Google Pay que nous connaissions tous, avec quelques modifications apportées par Google pour l’adapter au marché mondial.

Cette application se distingue principalement par être encodé en Flutter, Le kit de développement open source multiplateforme de Google, qui permet entre autres aux développeurs d’utiliser un même base de code pour vos applications quelle que soit la plateforme à laquelle elles sont destinées. Ainsi, le code de base de la nouvelle application Google Pay est partagé entre les versions de l’application pour iOS et Android.

Cela implique, entre autres, que le L’expérience de l’application devrait être tout aussi bonne sur n’importe quelle plate-forme mobile, et que l’actualité devrait atteindre les deux plateformes pratiquement en même temps depuis la le processus de développement est rationalisé dans une large mesure.

Mais, Qu’est-ce que la nouvelle application Google Pay ajoute au-delà d’une nouvelle base de code? Beaucoup: maintenant, Google Pay n’est plus seulement une application de paiement mobile. Avec cette nouvelle édition, Pay se transforme en une application complète de gestion des finances et des dépenses grâce à sa recommandations personnalisées et suivi de vos dépenses.

Bien sûr: pour pouvoir profiter de cet avantage, il faudra engager l’un des nouveaux Cartes de crédit Plex développé par Google en collaboration avec les entités CitiBank et Stanford Credit Union. Bien sûr, ces cartes ne seront disponibles qu’aux États-Unis dans un premier temps, même si à partir de l’année prochaine, il est prévu de collaborer avec d’autres entités, y compris les Espagnols BBVA.

En plus de cela, l’application permet désormais effectuer des paiements entre particuliers. De cette façon, il est possible envoyer ou recevoir de l’argent entre famille et amis, ou même payer aux entreprises à proximité acceptez cette méthode.

En ce sens, les entreprises telles que les restaurants et les stations-service peuvent inclure la possibilité d’utiliser Google Pay comme mode de paiement, afin que les utilisateurs puissent tout faire depuis leur mobile. Il faudra voir comment se déroule l’accueil de ce type d’établissement.

Bien sûr, paiements mobiles via NFC sont toujours présents dans l’application. Seulement maintenant, l’interface a changé et accès à notre principale carte de paiement C’est en haut de l’écran. En le touchant, il sera possible de voir la liste des derniers paiements, de passer à d’autres cartes ou de voir nos cartes de fidélité ou cartes cadeaux.

Une autre nouveauté est le nouveau page de profil, où les utilisateurs de Google Pay peuvent voir leur solde disponible dans le service, en plus d’avoir la possibilité de partagez votre code de parrainage pour obtenir des récompenses. Bien qu’aujourd’hui la seule récompense disponible soit obtenue par inviter d’autres personnes à rejoindre Google PayTant qu’ils effectuent un paiement, il faut s’attendre à ce qu’au fil du temps, de plus en plus de prix de ce type soient inclus pour essayer d’attirer un plus grand nombre de personnes sur la plate-forme.

Pour conclure, mentionnez que, désormais, notre compte Google Pay ne peut être associé qu’à un mobile, et si vous souhaitez associer le compte à un nouvel appareil, vous devrez fermer la session de la précédente.

Pour le moment, la nouvelle application Google Pay est en phase d’accès anticipé, et non disponible dans tous les pays. De plus, pour pouvoir le télécharger, c’est nécessaire pour avoir une invitation. On espère que sa disponibilité augmentera au fil des semaines.

