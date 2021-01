Toute la tradition de Cyberpunk 2077: nous rassemblons tous les articles

Dans 45Secondes.fr, nous avons préparé une série d’articles avec toute la tradition du cyberpunk 2077. Maintenant, nous le compilons en une seule entrée.

Que vous débutiez dans la dystopie futuriste de Night City, ou que vous ayez déjà absorbé tout ce qu’elle a à offrir. Tout au long de ces mois, nous vous avons nourri avec le savoir qui n’est pas raconté dans le jeu vidéo mais dans les manuels qui précèdent le travail de CD Projekt. Dans cet article, vous pouvez jeter un œil à tous les savoirs du cyberpunk 2077: Personnages importants et mineurs, la chronologie entre 2013 et 2020, comment le monde de Cyberpunk a été construit avant 2013, la quatrième guerre d’entreprise et certaines des plus importantes Mega Corporations de son univers.

Cela ne signifie pas que d’autres articles peuvent arriver à l’avenir. Mais ce, pour ainsi dire, le premier bloc de textes, est fermé et compilé ici. Alors, cher cyber coupable, si vous êtes intéressé à fouiller dans les entrailles de Silverhand et autres, lisez la suite.

Bilan des événements menant à 2013

Que se passe-t-il entre 2013 et 2020?

Personnages Cyberpunk – Partie 1

Personnages Cyberpunk – Partie 2

La quatrième guerre d’entreprise

Les méga sociétés de 2077

