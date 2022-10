Tout votre clavier disposé sur une seule barre : la dernière (et spectaculaire) idée folle de Google Japon pour Gboard

in

Google Japan continue d’inventer des gadgets farfelus. S’il n’y a pas si longtemps ils lançaient un clavier physique en forme de coupelle pour Gboard, aujourd’hui on en trouve un sous forme de barre… et ce n’est pas la seule rareté de l’équipe.

Nous savons très bien que les Japonais peuvent être un peu excentriques, imaginatifs et innovants. A titre d’exemple pour cela, le clavier est sous la forme d’une tasse compatible avec gboard. Le gadget a été présenté comme un moyen de commémorer la cérémonie du thé Kitano, célébrée chaque 1er octobre dans le pays japonais.

Eh bien, maintenant, Google Japon a encore frappé. Selon 9to5Google, les dernières idées de la division japonaise du Big G passent par des claviers aux formes très inhabituelles. Ces facteurs de forme physique farfelus ont certainement attiré notre attention.

La dernière occurrence folle de Google Japon

La dernière idée de la division japonaise de ceux de Mountain View arrive d’avoir conçu un clavier de barre physique compatible avec Google Board. Ce curieux clavier place les touches en ligne droite pour que, selon ses développeurs, vous n’ayez pas à « regarder autour de vous ».

Les porte-parole de ce projet disent que la distribution des clés de cette manière fait de leur nouveau facteur de forme quelque chose « extrêmement simple » à utiliser. À première vue, on ne peut s’empêcher de se demander comment cette distribution peut simplifier l’utilisation du clavier par rapport à celle traditionnelle.

Les japonais le voient particulièrement utile dans les environnements de programmation, surtout lorsqu’il y a deux personnes qui travaillent sur le même projet et doivent partager l’espace. L’idée est que chacun d’eux s’occupe de la moitié des clés. Vous pouvez voir la nouvelle invention fonctionner en vidéo ci-dessous :

Cependant, bien que cette petite folie soit la dernière chose qui arrive aux Japonais, c’est loin d’être le seul. Les Japonais ont imaginé des claviers physiques pour Gboard sous la forme d’une batterie, une sorte d’hybride entre un clavier et un bruiteur, et même une cuillère qui insère des caractères en fonction de l’angle auquel on la plie.

Comme vous pouvez le voir, cette équipe il n’a pas l’air de s’ennuyer souvent. Force est de constater qu’il existe des esprits brillants qui ont un côté comique très développé. Servir d’échantillon à tout ce que nous venons d’évoquer.

