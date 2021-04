Tout sur le retour du docteur Octopus à Spider-Man: No Way Home

Pop! Vinyl Figurine Pop! Hydro man Spider-Man Far From Home - Marvel

Créé dans les années 80, Hydro-man est l'un des méchants classique de Spider-Man. On le retrouve ici en Figurine Funko Pop! à l'occasion de la sortie de Spider-Man - Far From Home. Cette figurine mesure environ 9 cm et elle est emballée en boîte-fenêtre.