Tout remettre à plus tard ne vous mène nulle part

Arrêtez de remettre ça à plus tard! Êtes-vous le genre de personne qui reporte toujours les choses? Que ce soit le régime, les exercices, ce cours de langue ou des décisions comme quitter votre emploi ou votre relation qui ne vous rendent pas plus heureux?

Alors, je veux que vous vous demandiez maintenant: qu’est-ce que vous gagnez vraiment à reporter? Si vous espérez que lorsque vous partirez pour demain vous vous sentirez plus fort et plus déterminé, il est bon de perdre cette illusion, car à chaque jour qu’on arrête vraiment de vivre, qu’on ne se laisse pas changer et qu’on nourrit ce sentiment de impuissance, plus nous devenons faibles.

Permettez-vous d’être qui vous êtes vraiment.

L’avenir est une répétition du présent. En ce sens, si aujourd’hui vous vous sentez faible et plein de peurs, comment demain peut-il être complètement différent? Alors, soyez résolu. Peu importe vos choix, faites-les simplement, sentez-vous à nouveau responsable. Permettez-vous d’être qui vous êtes vraiment et ne vous mettez pas dans des situations qui n’ont plus de sens.

Je sais qu’il est difficile de changer, qu’il est pénible de sortir d’une situation dans laquelle on s’est installé pour se replonger dans l’inconnu. Cependant, sans cela, il n’y a pas d’évolution, aucune chance de bonheur. Vous ne voulez pas rester assis à regarder votre vie à l’extérieur, comme si vous étiez un simple spectateur indifférent.

Vivez et tentez votre chance! C’est le mieux que vous puissiez faire!