Tout le monde est obsédé par cette vidéo de drone depuis l’intérieur d’une piste de bowling

Qui savait que regarder le bowling pouvait être si divertissant?

Les séquences vidéo d’un drone qui traverse une piste de bowling de Minneapolis sont devenues virales.

Les téléspectateurs suivent alors que la caméra, d’un seul coup, entre dans le Bryant-Lake Bowl and Theatre et se déplace sur plusieurs voies alors que des balles les descendent. Le drone passe ensuite derrière les broches, dans le fonctionnement interne de la ruelle, un endroit que la plupart des gens ne voient généralement pas, avant de retourner vers les clients qui s’amusent dans leurs allées respectives.

Il y a un son de certains des joueurs, y compris un homme et une femme canalisant «The Big Lebowski» tout en se disputant pour savoir si elle avait ou non le pied au-dessus de la ligne avant que la caméra ne se dirige vers le bar, où quelques clients trinquent et font tinter leurs lunettes. un homme essaie de convaincre son ami qu’il a en effet joué un jeu parfait.

Le drone traverse ensuite l’espace du théâtre et retourne dans la ruelle où les téléspectateurs suivent une balle alors qu’elle s’écrase directement dans les broches.

La vidéo était produit par Sky Candy Studios, basé à Minneapolis.

« C’est juste faire quelque chose d’unique », a déclaré le réalisateur Anthony Jaska à Minneapolis NBC Affiliate KARE. « Il faut une narration traditionnelle et mettre une nouvelle technologie derrière elle. Il n’y a pas de coupures. C’est une prise unique, pas de CG. »

Et ne pensez pas non plus que ce soit faux.

« Tout le monde en doute », a déclaré le barman de Bryant Lake Bowl, Farrah Donovan, à KARE. « Je peux garantir que c’est 100% réel. J’étais ici. »

La vidéo est si impressionnante qu’elle a même attiré l’attention de certains poids lourds d’Hollywood.

«Je veux qu’ils viennent avec nous à Londres plus tard cette année lorsque nous tournons Guardians of the Galaxy Vol. 3, « Les Gardiens de la Galaxie » réalisateur James Gunn a tweeté.

«C’est l’une des choses les plus étonnantes que j’aie jamais vues. La mâchoire sur le sol, » a tweeté le réalisateur Lee Unkrich, qui énumère «Coco» et «Toy Story 3» parmi ses crédits.