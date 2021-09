Tout ce que nous savons sur Matrix 4: Resurrections

– Publicité –



Voici tout ce qui a été révélé jusqu’à présent sur The Matrix: Resurrections. Un festin visuel et une entrée dans un monde de science-fiction extrêmement détaillé rempli de sous-textes fascinants et de réflexions philosophiques, le film Matrix original a stupéfié le public en 1999. Outre Keanu Reeves, d’autres acteurs de soutien emblématiques comprenaient Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving et Laurence Fishburne . The Matrix est le premier long métrage majeur des frères Wachowski, les lançant dans le monde du cinéma.

Une suite de The Matrix est sortie en 2003, intitulée The Matrix Reloaded. Enfin, une suite de The Matrix Revolutions est sortie en 2006. Les deux films ont reçu des critiques généralement positives, mais aucun n’a pu égaler la qualité de l’original, et de nombreux fans ont été déçus par le rythme lent, la forte exposition et le gaspillage des suites. personnages. Les scènes de film réelles et les visuels impressionnants ont été conservés, mais aucune autre partie n’a été modifiée.

On parle presque constamment de Matrix 4 depuis la sortie des suites, et cela arrivera finalement le 31 décembre 2021, avec le titre révélé à CinemaCon. The Matrix: Resurrections arrive sur HBO Max, et voici tout ce que nous savons à ce sujet.

The Matrix 4: Resurrections Date de sortie et de la bande-annonce

Après que la pandémie mondiale ait considérablement retardé la sortie et que Warner Bros ait choisi de sortir tous les films influents de 2021 sur HBO Max, The Matrix 4 sera lancé sur HBO Max le 22 décembre 2021. À la mi-mars, en raison du Coronavirus, la production de Matrix: Resurrections a été interrompu mais a repris cet été.

Même si la sortie est à moins d’un an, la bande-annonce de The Matrix 4 offre très peu d’informations. Une bande-annonce de HBO Max sera publiée à CinemaCon avant le Super Bowl, ce qui donnera à HBO la possibilité de commercialiser davantage la sortie.

Nouveaux membres de la distribution de Matrix 4 Resurrections

Il y aura presque autant de nouveaux visages que de visages familiers dans le quatrième film de la franchise. Selon la première description des images, Yahya Abdul-Mateen II d’Aquaman semble jouer une version plus jeune de Morpheus. The Matrix 4 a également choisi Neil Patrick Harris, Jessica Henwick d’Iron Fist, Jonathan Groff de Mindhunter, Priyanka Chopra Jonas de Quantico, Ellen Hollman de Spartacus et Toby Onwumere et Brian J. Smith de Sense8, principalement dans des rôles non divulgués. Lors de CinemaCon 2021, Harris a annoncé son poste – au moins en partie – en tant que thérapeute sous le nom de Neo. Comme dernier ajout, Christina Ricci a joué un rôle qui reste anonyme dans le film.

Le complot des résurrections de Matrix 4

Au-delà de ce qui a été montré à CinemaCon, peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de The Matrix 4. Neo n’était pas au courant de sa vie antérieure en tant que The One dans le monde réel, ce qui était une révélation bienvenue malgré le fait que lui et Trinity revenaient à Matrix – la construction plutôt que la franchise. Malgré l’expérience du déjà vu, cela a également confirmé que Thomas et Trinity ne se connaissaient pas. Yahya Abdul-Mateen II est montré offrant à Thomas le choix entre la pilule rouge ou bleue pour le réveiller à la réalité de la matrice. Dans la description de la bande-annonce, il est dit que Neo retrouvera ses pouvoirs, ce qui correspond au deuxième sens du titre. Il n’y a aucune confirmation si la guerre des machines reviendra, ni le statut de Neo dans la matrice, qui sont tous deux incroyablement fascinants.