Tout ce que nous savons sur la rumeur de la Nintendo Switch 2021: nouvelle puce Nvidia, hausse des prix, graphismes 4K, etc.

Petit à petit les détails de ce qui pourrait être un renouvellement de la console hybride de Nintendo qui lui permet de relever le défi de la nouvelle génération de matériel que Sony et Microsoft ont lancé courant 2020, et que pour le moment il ne répond pas aux attentes en termes de stocks. Le site Web de Bloomberg a de nouveau donné des détails sur les améliorations possibles de la Nintendo Switch, et qu’elles multiplieraient sa puissance.

La première de ces améliorations est l’incorporation d’une puce Nvidia qui améliorerait les graphismes et la capacité de traitement de la console, remplaçant le Tegra qui possède déjà la machine. L’article indique que la puce conduirait à l’utilisation du soi-disant DLSS (Deep Learning Super Sampling), une technologie propriétaire de NVIDIA pour la reconstruction d’image qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer les graphiques sans affecter les performances.

La puce impliquerait également une amélioration du processeur et de la mémoire de la console, donnant un coup de pouce technique notable au Switch. Du côté négatif, les sources de Bloomberg parlent de la nécessité d’ajouter un nouveau code aux jeux pour que l’amélioration des graphismes soit pleinement efficace.

Cette puce faciliterait également quelque chose que nous savions déjà avec le premier lot de rumeurs générées par cette éventuelle nouvelle version de Switch: la sortie 4K vers la télévision. DLSS faciliterait cette nouvelle possibilité avec la mise à l’échelle graphique, encore une fois sans compromettre les performances. En réalité, C’est en janvier de cette année que Nvidia a présenté la deuxième itération de cette technologie, comme nous vous le disons dans cet article.

Et pour couronner le tout, un écran Samsung OLED

Ce dernier lot d’informations de Bloomberg rejoint certaines qui sont apparues il y a quelques semaines, avec une source dans le même média, et qui parlaient de la première des améliorations de cette nouvelle Nintendo Switch: un écran Samsung OLED de 7 pouces. Cet écran atteindrait une résolution de 720p et commencerait à être fabriqué en juin, avec un objectif mensuel initial d’un peu moins d’un million d’unités. C’est un panneau de qualité inférieure à un téléphone mobile haut de gamme, affirme Bloomberg, mais la baisse de prix des panneaux OLED facilite le fonctionnement de Nintendo et de Samsung.

Toutes ces nouveautés porteraient leurs fruits dans une console qui arriverait dans les magasins à la fin de l’année, à temps pour la campagne de Noël. Avec la distribution de Playstation 5 et Xbox Series X et S déjà normalisée, il pourrait être le choc commercial entre les systèmes que de nombreux acteurs attendaient pour Noël dernier.

Pour le moment, aucune des entreprises impliquées dans ce processus de Création d’une Nintendo Switch dont d’autres rumeurs suggèrent qu’elle portera le surnom de Pro, a fait des déclarations. En fait, la dernière chose qui a été entendue de Nintendo, en février, de son président Shuntaro Furukawa, était qu’il n’y aurait pas de nouveaux modèles de console à court terme. Nous devrons continuer d’attendre une confirmation officielle de ce qui devient un secret de polichinelle dans le secteur.