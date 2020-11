Tout ce que nous savons déjà sur le Nissan Qashqai de troisième génération

Avec plus de trois millions d’unités vendues en Europe, le Nissan Qashqai, véritable champion des ventes, s’apprête à faire connaître sa troisième génération.

Pour l’instant, nous ne pouvions le voir qu’en camouflage, mais il est toujours facile de voir que bien qu’il soit doté d’un nouveau look, les proportions de base du SUV japonais devraient rester.

Basé sur la plate-forme CMF-C, le nouveau Qashqai grandira de toutes les manières. La longueur a augmenté de 21 mm pour 4429 mm et la largeur de 32 mm pour 1838 mm. En termes de hauteur, il est passé de 1590 mm à 1615 mm et a vu l’empattement augmenter de 20 mm, passant à 2666 mm.

J’ai grandi, mais j’ai perdu du poids

En développant le nouveau Qashqai, Nissan a cherché à gagner du poids de plusieurs manières. Par exemple, grâce à l’adoption d’un hayon en matière plastique composite et à l’utilisation d’aluminium dans la production des portes, des ailes avant et du capot, il a été possible d’économiser 23,6 kg par rapport au Qashqai précédent.

De plus, l’augmentation de 50% de l’utilisation d’aciers à haute résistance dans la structure et l’utilisation de nouvelles techniques d’emboutissage et d’assemblage garantissent une augmentation de la rigidité structurelle.

Au total, selon Nissan, la carrosserie du nouveau Qashqai sera 60 kg plus légère et 41% plus rigide que celle du modèle actuel.

Hybride doux à la base

Il y aura deux moteurs que le Nissan Qashqai exécutera à son arrivée l’année prochaine, tous deux électrifiés et toujours associés à un moteur à essence – la prochaine génération du Qashqai n’aura pas de moteurs diesel.

Le premier consiste en une essence de 1,3 la (que nous connaissons déjà par le courant) avec la technologie hybride doux 12 V qui intègre une batterie au lithium sous le plancher et un moteur-générateur à courroie pour récupérer l’énergie du freinage. De plus, ce système est également capable de supporter la croisière à la vitesse de croisière et fournit plus de couple lors des accélérations.

Disponible en deux niveaux de puissance – 140 ch et 157 ch – ce moteur est associé à une boîte manuelle ou à une CVT automatique. Normalement disponible en traction avant, il peut, en option, être associé à un système de traction intégrale.

Débuts E-Power

Quant au deuxième moteur, il se compose du système e-Power qui, en bref, est un hybride en série, où le moteur à combustion sert de générateur pour le moteur électrique – le moteur à combustion ne pas est relié à l’arbre d’entraînement. Ce n’est pas un prolongateur d’autonomie comme on l’a vu dans les véhicules purement électriques, le moteur thermique est la « batterie ».

Bien que le système e-Power comporte une batterie lithium-ion – c’est là que le moteur électrique va chercher l’énergie dont il a besoin – il sera trop petit et de faible capacité pour garantir une autonomie électrique remarquable – un peu comme quoi on voit dans le e: HEV de la Honda Jazz ou Honda CR-V.

Avec la traction avant, le Qashqai e-Power aura 190 ch et seul le moteur électrique sera couplé à l’essieu moteur avant. Le moteur thermique n’étant pas couplé aux roues, il peut toujours fonctionner dans son régime idéal, optimisant ainsi la consommation et les émissions.

Sécurité renforcée

Si la jambe de force MacPherson mise à jour à l’avant est commune à tous les Qashqai, la jambe de force arrière ne l’est pas. De cette façon, les Qashqai avec traction avant et roues jusqu’à 19 ″ ont un essieu de torsion sur la suspension arrière. Les versions à roues de 20 pouces et à quatre roues motrices seront équipées d’une suspension arrière indépendante, avec une disposition multi-lien.

En ce qui concerne les systèmes de sécurité et les aides à la conduite, le nouveau Nissan Qashqai possède tous les avantages supplémentaires offerts par le système ProPILOT.

De cette façon, nous avons des fonctions telles que le contrôle automatique de la vitesse avec arrêter et partir et lecture des panneaux de signalisation, un système qui ajuste la vitesse à l’entrée des courbes en fonction des données du système de navigation et même d’un détecteur d’angle mort qui agit sur la direction.

Toujours dans le chapitre technologique, le nouveau Qashqai dispose de phares à LED intelligents capables de désactiver sélectivement un (ou plusieurs) des 12 faisceaux individuels lorsqu’ils détectent un véhicule dans la direction opposée.

Quand arrive?

Si les plans de Nissan se passent bien, les commandes de la troisième génération de Nissan Qashqai devraient ouvrir début 2021 – en soi, déjà un retard par rapport à ce qui était prévu en raison de la pandémie – et l’arrivée chez les concessionnaires est prévue pour printemps.

Bien qu’il n’y ait toujours aucune indication sur les prix du SUV japonais, une chose est garantie: comme dans cette génération il n’y aura pas de variante sept places, cette «charge» étant réservée au X-Trail.