Tout ce que l’on sait sur le film Ghost of Tushima

Play Station

Le jeu vidéo à succès Sony PlayStation s’est vendu à 8 millions d’exemplaires dans le monde. Chad Stahelski, directeur de John WickVous serez responsable de le faire.

©IMDBLe jeu vidéo est sorti en 2020.

Le monde du jeu vidéo cherche toujours sa référence sur grand écran. Historiquement, les adaptations d’histoires vues sur consoles comme console de jeux sony, Xbox, pc et tant d’autres ne se sont jamais concrétisés en termes de critiques. FreeGuyavec Ryan Reynoldsa été l’un des films qui a le mieux réussi à traduire la langue dans un film, mais quand il s’agit d’exemples négatifs, il est plein, avec Sonique 2 comme cas le plus récent.

L’une des prochaines adaptations de l’univers du jeu vidéo qui passera à l’écran sera Fantôme de Tsushima. Le jeu de console de jeux sony Sorti en juillet 2020, en pleine pandémie, c’était un best-seller absolu, avec 8 millions d’exemplaires distribués dans le monde. Il entre rapidement en négociations et devient un projet de film, pour lequel Chad Stahelski (John Wick) a été choisi comme directeur.

Aujourd’hui, il a été confirmé que Takashi Doscher Ce sera l’écrivain qui travaillera sur l’histoire qui n’a toujours pas de date de sortie et qui en est à ses premiers stades de gestation. L’histoire de ce jeu vidéo se concentre sur la vie de Jin Sakai, le dernier guerrier samouraï de Île de Tsushima qui, après avoir vu comment tous ses compagnons sont tués par un clan mongol, mettra de côté les traditions de son culte pour trouver de nouvelles et brutales techniques de combat qui lui permettront de vaincre ses ennemis.

Fantôme de Tsushima Ce sera la troisième fois de l’histoire de Play Station à adapter en récit et le second à être pensé pour le grand écran. Alors que Inexploré C’est le premier film produit par images sony en partenariat avec sa marque de jeux vidéo, qui présentait Tom Holland et Mark Wahlberg comme protagonistes, Le dernier d’entre nous sera le premier à arriver en format série, avec Pedro Pascal et Bella Ramsey comme protagonistes. HBO sera en charge de ce projet, qui est déjà en cours de développement.

John Wick 4, la prochaine grande première de Stahelski

Au-delà de ce qui se passe avec le film Fantôme de Tsushimapour Chad Stahelski il y a un projet prioritaire. Le 24 mars 2023, le quatrième volet tant attendu de la saga sortira en salles John Wickdont le tournage a commencé à la mi-2021. Ce sera une continuation directe de ce qui a été vu dans parabellumlorsque le caractère de Keanu Reeves a été trahi par Winston et a dû se réfugier dans les égouts avec le Roi Bowery (Laurence Fishburne), qui l’a sauvé d’une mort presque certaine. Maintenant, alliés, ils chercheront à se venger de la table haute.

