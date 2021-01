Tous les secrétaires vivants de la Défense publient une lettre conjointe déclarant que l’élection est terminée

Les 10 secrétaires de défense vivants se sont réunis pour publier une lettre déclarant que les résultats des élections étaient officiels.

Les 10 anciens secrétaires de la défense américains en vie ont publié une lettre puissante déclarant que l’élection présidentielle de 2020 est terminée et que Joe Biden sera le prochain président des États-Unis. Piscine / La lettre, signée par Dick Cheney, James Mattis, Mark Esper, Leon Panetta, Donald Rumsfeld, William Cohen, Chuck Hagel, Robert Gates, William Perry et Ashton Carter, déclare que le temps de douter de la légitimité des résultats est passé: Nos élections ont eu lieu. Des recomptages et des audits ont été effectués. Les tribunaux ont relevé des défis appropriés. Les gouverneurs ont certifié les résultats. Et le collège électoral a voté. Le temps de remettre en question les résultats est passé; le moment du dépouillement formel des votes du collège électoral, tel que prescrit dans la Constitution et le statut, est arrivé. Le groupe a ajouté que quiconque prendrait des mesures violentes en réponse aux résultats verra le plein pouvoir de la loi: << Les responsables civils et militaires qui dirigent ou exécutent de telles mesures seraient responsables, y compris potentiellement passibles de sanctions pénales, des graves conséquences de leurs actions sur notre république. " La lettre est un enregistrement de Trump exhortant le secrétaire d’État géorgien à trouver plus de voix pour lui. [Via]