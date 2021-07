Comme d’habitude dans chacun des mois, le service de streaming Netflix Il est renouvelé pour céder la place à ses productions originales, bien que ces derniers temps, ils aient baissé le pouce vers leurs propres contenus sortis cette année. C’est pourquoi ils continueront sur cette voie et maintenant ils ont rapporté les séries et films qui ne seront plus disponibles sur la plateforme. Revoyez la liste !

Au cours du mois de juillet, les utilisateurs ont déjà subi la perte de La sorcière, Split, Lucy, Top Gun, Casper Oui La théorie du tout, ainsi que l’élimination de l’anime Un coup de poing. Ce qui est certain, c’est que Netflix commence à se préparer à ce qui s’en vient, dans un 2021 qui continue de lutter contre Disney+, Amazon Prime Oui HBO Max être le plus prévenant, comme il l’est jusqu’à présent.

+ Tous les retraits Netflix pour août 2021

1er aout

– Une odyssée chinoise 2

– Le creux endormi

– Star Trek : dans les ténèbres

– Avons-nous finit?

– Célibataire à la maison

– Chasseurs d’or australiens

– Eau de Javel

– Le magnat des casinos

– Le retour de Chen Zhen

– Garantie

– Comment perdre un homme en 10 jours

– Affaires infernales 2

– Affaires infernales 3

– Les doubles causent des problèmes

– Défi courageux

– Face aux géants

– Rampant

– Empire des Tsars

– Il était une fois au Mexique

– EuroTrip

– Miracles de tous les jours

– Grands dessins

– Héros

– Arrière-pays

– Tenir l’homme

– Instincts faibles

– Justice, mon pied !

– Petite fille dragon

– Académie de police folle 2

– L’amour dans une bouffée

– L’amour dans le chamois

– Monde fou

– Mean Girls 2

– Hommes en noir

– Sauvez la dernière danse

– Au coeur de la mer

– Infirmières qui tuent

– L’invité

– Le faussaire

– Le Messie

– Le roi et moi

– La basse-cour

– Jack Ryan : Opération Ombre

– Les tournants de la vie

– Gros poisson

– Penn & Teller : Dupe-nous

– Pain

– Reine sans mariage

– Varier

– Rouleau Rouleau Rouge

– Académie royale

– Voyage en voiture

– Dix ans

– Le Code : Saison 1

– La vérité sur l’alcool

– V de vengeance

– Les mauvaises herbes en feu

2 août

– L’anniversaire de grand-mère

3 août

– Ordres de marche

5 août

– Alarmoty au Pays du Feu

– Lettre de détention

6 août

– Escouade Suicide

8 août

– Pas de remède contre le cancer

10 août

– Poupées mafieuses

13 août

– Les héros méconnus d’Apollon

– Orphelin noir

14 août

– C’est 40

– Miel 2

– Terre des perdus

– L’invention du mensonge