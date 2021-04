Tous les œufs de Pâques des chansons de Taylor Swift’s Fearless Vault que vous avez peut-être manquées

«Alors vous me dites que Taylor utilise le mot« Mr »27 fois dans« Mr. Perfectly Fine »que Joe Jonas et Taylor ont rompu en 27 secondes…»

Tout le monde sait que Taylor Swift aime laisser des œufs de Pâques et de petites références dans sa musique pour que ses fans les trouvent. Les fans savent également qu’elle adore revisiter et faire référence à des paroles et des phrases, qui figurent sur d’anciennes chansons ou se retrouvent sur des pistes inédites, dans d’autres projets.

Avant la sortie de Sans peur (version de Taylor), les fans avaient déjà repéré des œufs de Pâques sur la nouvelle pochette d’album (Taylor porte une chemise similaire à celui que Romeo portait dans le clip de ‘Love Story’), et dans les paroles de ‘Love Story’, que certains fans pensent avoir changé de « baby just say yes » à « baby just m’a dit Oui ».

Avec la sortie des six nouveaux morceaux de From The Vault, les fans repèrent également un certain nombre de paroles familières qui font référence à des chansons de Parlez maintenant, rouge et d’autres albums précédents de Taylor.

‘You All Over Me’ et ‘Clean’

«You All Over Me» (avec des voix de Maren Morris) a été la première chanson de coffre-fort à sortir. Sur la piste, Taylor chante le sentiment de se souvenir encore d’une vieille flamme.

Sur le plan thématique, la chanson agit presque comme une préquelle de 1989chef-d’œuvre sous-estimé, «Clean». Alors que « Clean » consistait à réaliser enfin que vous avez lâché prise, « You All Over Me » est à propos de cette période où tout vous rappelle cette relation passée.

Dans ‘Clean’, Taylor chante les paroles: « Tu es toujours partout sur moi comme une robe tachée de vin que je ne peux plus porter » et dans « You All Over Me », elle chante: « Aucune liberté ne vous procure faire le ménage. »

‘Monsieur. Perfectly Fine ‘,’ Forever & Always ‘et’ Last Kiss ‘

Ensuite, c’est ‘Mr. Perfectly Fine ‘, dont les fans sont absolument convaincus, est une vieille chanson de coffre-fort sur Joe Jonas.

Dès sa sortie, les fans ont fait des comparaisons avec une ligne spécifique de la chanson (« M. » m’a regardé dans les yeux et m’a dit que tu ne partirais jamais « ) avec les paroles de » Forever & Always « : » You look me dans les yeux et m’a dit que tu m’aimais »ainsi que les paroles de« Last Kiss »:« Tu m’as dit que tu m’aimais, alors pourquoi es-tu parti? »

Taylor a précédemment confirmé que « Forever & Always », un ajout de dernière minute à la Intrépide album, parlait en effet de sa rupture avec Joe.

Les paroles semblent également parler de la rupture de Taylor avec Joe, alors que Taylor chante «Mr. « Ne m’a jamais dit pourquoi », M. « Je n’ai jamais eu à me voir pleurer », apparemment en référence à la façon dont il a rompu avec elle au téléphone. Les fans ont également noté que Taylor chante « M. » 27 fois tout au long de la chanson, ce qui pourrait être une référence à la durée (en secondes) dudit appel téléphonique.

Mais peu importe! Tout le monde est parti maintenant! Il n’y a pas eu de rancune entre Taylor et Joe Jonas depuis un très Depuis longtemps, les deux sont en bons termes et, comme nous le savons par les paroles de «Invisible String», elle lui a même envoyé ainsi qu’à Sophie Turner un cadeau pour leur petite fille. J’adore le voir!

‘You All Over Me’ et ‘Last Kiss’

Un autre texte familier que les fans ont enregistré sur la chanson était la référence « mains dans vos poches » qui figure également dans Parlez maintenant‘s’ Last Kiss ‘.

Dans «YAOM», Taylor chante les paroles «avec vos mains dans vos poches et votre« ne souhaiteriez-vous pas m’avoir »sourire», puis évoque la même image dans le Parlez maintenant piste ‘Last Kiss’, quand elle chante: « J’adore comment tu marches avec les mains dans les poches ».

‘You All Over Me’ et ‘Fearless’

Dans le morceau inédit, Taylor chante également à propos de la pluie sur le trottoir, ce que les fans remarqueront instantanément est un motif familier dans quelques-unes de ses chansons de cette époque.

Faisant écho aux premières lignes de ‘Fearless’ (‘Il y a quelque chose’ dans le chemin, la rue ressemble quand il pleut ‘),’ You All Over Me ‘pourrait même être un suivi de ce qui se passe une fois que cette relation est terminée, comme Taylor chante: «Une fois que la dernière goutte de pluie a séché le trottoir».

De même, « Last Kiss » comprend également les paroles: « Je me souviens maintenant de l’odeur de la pluie, fraîche sur le trottoir, j’ai quitté l’avion. »

‘Monsieur. Parfaitement bien ‘et’ tout trop bien ‘

Swifties a également chronométré le «Mr. Casually Cruel »lyrique dans la chanson, qui a finalement été écrite dans le brillant, incroyable, incroyable, arrêt du spectacle et pont spectaculaire dans rouge«Tout est trop bien».

« Nous étions heureux » et « à moi »

«We Were Happy», qui présente les chœurs de Keith Urban, parle du sentiment de culpabilité après être tombé amoureux de quelqu’un.

La chanson s’appuie sur des images similaires pour lesquelles Taylor aurait pu recycler Parlez maintenant‘s’ Mine ‘, comme elle chante, « Nous avions l’habitude de regarder le soleil se coucher sur les bateaux dans l’eau ». Dans «Mine», Taylor chante «les lumières de la ville sur l’eau».

‘Bye Bye Baby’ et ‘Si c’était un film’

Dans ‘Bye Bye Baby’, Taylor chante « Ce n’était pas juste comme un film, la pluie n’a pas trempé à travers mes vêtements, jusqu’à ma peau » que les fans associeront immédiatement au refrain de ‘If This Was A Movie’ , sur lequel Taylor chante: « Reviens, reviens, reviens vers moi comme / Tu le ferais, tu le ferais si c’était un film / Tiens-toi sous la pluie jusqu’à ce que je sorte. »

‘C’est quand’

‘That’s When’, un autre morceau mettant en vedette Keith Urban, a été initialement écrit pour Intrépide mais a finalement été coupé de l’album. Une démo de la chanson existe en ligne depuis un certain temps, mais les paroles du deuxième couplet, maintenant chanté par Keith, ont changé.

Les paroles du deuxième couplet de la démo étaient: « J’ai dit ‘Je sais’ / Vous avez dit ‘Je vous ai fait du tort / J’ai fait des erreurs / Vous avez fait face à tout ça. va bien sans toi / Imagine ça / Alors bébé, quand puis-je revenir? ‘ »

Les paroles du nouveau couplet de Keith sont maintenant: « J’ai dit, » Je sais « / Quand tu as dit: » Je t’ai fait du tort / J’ai fait des erreurs / Et je t’ai fait traverser tout ça « . Puis par téléphone / J’ai eu toutes tes larmes / Et j’ai dit: ‘Laissez tout cela dans notre passé’ / Et vous avez dit: ‘Quand puis-je revenir?’ «

