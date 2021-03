Tous les jeux Bethesda ne seront pas exclusifs à Microsoft et PC

Phil Spencer souhaite la bienvenue à son nouveau partenaire et déclare que tous les jeux Bethesda ne seront pas exclusifs à Xbox ou PC.

Depuis que l’annonce a secoué nos vies l’année dernière, l’achat de ZeniMax par Microsoft s’est achevé. Et ce n’est que jusqu’à présent, qu’on lui a donné le feu vert, que les deux entreprises ont désormais des compagnons inséparables. Cependant, il planifie toujours dans les airs comment ils vont traiter certaines choses. Parmi eux, le fait de savoir si Les jeux Bethesda seront exclusifs à Xbox ou non.

Dans un article que l’oncle Phil Spencer écrit sur le blog Xbox, en plus de faire le rallye de bienvenue de base pour les nouveaux, il tente de mettre un peu de lumière sur tout cela. Mais ne nous leurrons pas, ce n’est pas qu’il le fasse trop bien. Oui, il dit qu’ils continueront à laisser leur balle jouer à des jeux sans trop s’impliquer … mais vous savez à quoi ressemblent ces promesses.

La première chose qui devient claire est que les jeux Bethesda qui ne sont pas sur le service Xbox Game Pass de Microsoft ils le seront bientôt. Il n’y a pas de date exacte, mais le PDG américain parle de « fin de semaine » et nous demande d’être vigilants. Oui, à la Nintendo.

Cela laisse également entendre que les nouveaux titres de la société auront des exclusivités sur Xbox et PC, mais pas tous. Il dit littéralement:

[…]Les consoles Xbox, PC et Game Pass seront le meilleur endroit pour découvrir les nouveaux jeux Bethesda, y compris certains nouveaux titres à l’avenir qui seront exclusifs aux joueurs Xbox et PC.

Quels seront ces jeux exclusifs et lesquels ne le sont pas? Eh bien, nous devrons attendre un peu pour le savoir. Il y a des rumeurs qui parlent d’un certain type d’événement au cours des prochains jours pour le clarifier. Cependant, et au-delà des paroles de Phil Spencer, il n’y a rien de confirmé.