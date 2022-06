Tous les films Netflix argentins non originaux qui arrivent sur la plateforme en juillet 2022

in

Netflix accueille de nouveaux films argentins qui sont sortis il y a quelque temps, mais qui seront bientôt ajoutés pour les abonnés latino-américains. Découvrez ce qui vous attend !

©NetflixTous les films Netflix argentins non originaux qui arrivent sur la plateforme en juillet 2022.

Le lien entre le service de streaming Netflix et l’Argentine s’est resserrée davantage la dernière fois, après la nouvelle campagne « Fabriqué en Argentine » avec de nouveaux contenus des médias locaux qui sont arrivés cette année, comme la série La frangele documentaire Le photographe et le facteur et le film récent La colère de Dieu. Pour continuer sur cette voie, ils ont annoncé les prochains films nationaux qui arriveront au catalogue en juillet.

Tuyau, un film avec Luisana Lopilato, se positionne comme la production argentine la plus remarquable du mois prochain, arrivant le 27 juillet avec une nouvelle histoire de l’ancienne chercheuse Manuela « Pipa » Pelari, qui vit une vie isolée dans une petite ville argentine et est obligée de faire face à des secrets de son passé. À la fois, la plateforme recevra des longs métrages qui ne sont pas originaux, mais qui ont acquis leurs droits de distribution en Amérique latine. Voyez ce qu’ils sont!

+ Films argentins non originaux arrivant sur Netflix en juillet 2022

3- Le temps des braves

Date de sortie: 6 juillet

Dirigée par: Damien Szifron

Protagonistes: Diego Peretti, Luis Luque, Oscar Ferreiro, Gabriela Izcovich

Un policier dépressif et le psychanalyste qui l’accompagne dans ses rondes se lient d’une amitié inattendue lorsqu’ils sont impliqués dans une enquête pour homicide.

2- Les veuves du jeudi

Date de sortie: 20 juillet

Dirigée par: Marcelo Pineyro

Protagonistes: Pablo Echarri, Ernesto Alterio, Gloria Carra, Juana Viale

Lorsque trois hommes sont retrouvés morts dans une piscine, leurs femmes découvrent le prix que leur communauté privée a payé pour cacher leurs secrets.

1- Pas de retour

Date de sortie: 20 juillet

Dirigée par: Michel Cohan

Protagonistes: Leonardo Sbaraglia, Martin Slipak, Barbara Goenaga, Luis Machin

Un innocent est accusé d’un accident de voiture dont le coupable s’enfuit sans laisser de trace. A sa sortie de prison, il décide de rechercher le responsable.

