Tous les détails du téléphone portable de milieu de gamme révélés

Avant même la présentation du 3 août, le Google Pixel 4a se montre dans toute sa splendeur. De plus, une fuite révèle presque toutes les données techniques.

Le lancement du Google Pixel 4a, qui aurait lieu le 3 août, selon le site officiel du produit, ne devrait pas être une surprise. Cela a été assuré par de nombreuses fuites avant la présentation – plus récemment avec de nouvelles photos et les données techniques du smartphone de milieu de gamme. Même le prix n’est plus un secret.

L’affichage du téléphone portable de milieu de gamme prend en charge HDR

Selon l’utilisateur Twitter @samsungbloat, le téléphone Google est équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Un Snapdragon 730G serait utilisé comme processeur. Le Pixel 4a devrait avoir un écran OLED légèrement plus grand que le Pixel 4 – 5,81 au lieu de 5,7 pouces. L’écran avec découpe perforée pour la caméra frontale offre probablement une résolution Full HD + et contrôle le HDR. Le rapport hauteur / largeur doit être de 19,5: 9. Comme avec les modèles Pixel précédents, il existe une fonction toujours activée pour l’affichage et la fonction de lecture en cours qui affiche les titres des chansons jouées à proximité.

Le Pixel 4a veut marquer des points avec son appareil photo et sa batterie

Dans une énigme sur la page du produit, Google a déjà indiqué que le Pixel 4a prenait de bonnes photos de nuit et des portraits – la fuite fournit désormais les données techniques des appareils photo. En conséquence, le modèle de milieu de gamme est équipé d’un appareil photo principal de 12,2 mégapixels avec une ouverture f / 1,7 et une mise au point automatique à détection de phase à deux pixels avec stabilisation optique de l’image. Un tel autofocus, par ailleurs réservé aux smartphones haut de gamme, permet une mise au point particulièrement rapide à la lumière du jour et une meilleure mise au point dans de mauvaises conditions d’éclairage. On dit que la caméra frontale du Pixel 4a offre 8 mégapixels et une ouverture f / 2.0.

Alors que le téléphone mobile Google ne doit filmer que des enregistrements 4K à 30 images par seconde, la fréquence d’images possible augmente à 120 FPS en résolution Full HD. La batterie de 3140 mAh devrait fournir suffisamment d’énergie pour ces tâches exigeantes. Si les informations sont correctes, on verra probablement aujourd’hui lundi. Ensuite, Google veut présenter le Pixel 4a et le mettre directement sur le marché. Le prix américain serait de 349 $. Une version 5G suivra à l’automne avec le Pixel 5 pour 499 $.