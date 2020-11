Tous les accessoires dont vous avez besoin pour PlayStation 5

Plus la prochaine génération se rapproche, plus il est difficile de ne pas en parler: la Xbox Series X | S fait ses débuts sur le marché demain, alors qu’il ne reste plus que 10 jours. PlayStation 5 en Italie, prévu pour le 19 novembre prochain (le 12 dans d’autres parties du monde). Au-delà des jeux, qui représentent la fonction principale de la future console Sony, il existe plusieurs accessoires qui rendent la transition vers le jeu vidéo de nouvelle génération encore plus efficace et concrète. Le premier protagoniste est clairement le DualSense, le nouveau contrôleur PlayStation 5 qui adopte la technologie de retour haptique pour stimuler les sensations tactiles de ceux qui jouent. Il est inclus dans chaque package de la nouvelle console, mais dans le cas de plusieurs joueurs, il est possible de l’acheter séparément pour le prix de 69,99 euros. Un chiffre plus élevé que le DualShock 4 de la PlayStation 4, qui peut toujours être utilisé sur la PlayStation 5 pour les jeux exclusivement aux titres de la génération qui se termine maintenant.

Parmi les accessoires de PlayStation 5, il y a aussi la caméra HD, disponible au prix de 69,99 euros, utile pour projeter vos jeux sur des plateformes de streaming comme Twitch. Cela nous amène aux jeux présentés lors du lancement de la console, tels que Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure et Astro’s Play Room, qui est déjà pré-installé. D’autres titres sont disponibles via la PlayStation Plus Collection, une collection des principales exclusivités PlayStation 4 (mais pas seulement) disponibles dans une version améliorée sur PlayStation 5. Abonnez-vous simplement au service PlayStation Plus (59,90 euros par an), indispensable pour jouer en ligne et bénéficier de réductions ou de titres gratuits sur la boutique numérique de la console.

Revenant spécifiquement aux accessoires, PlayStation 5 prend également en charge le Télécommande multimédia (29,99 euros), une télécommande multimédia. En fait, la console vous permet de télécharger des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney + et toutes les autres plateformes de streaming pour films et séries télévisées. Pour cette raison, l’achat de la Media Remote peut être utile pour tirer le meilleur parti des fonctions annexes de la console Sony. Enfin, parmi les accessoires recommandés, le disque dur externe. Compte tenu de l’espace SSD limité de la PlayStation 5 et de l’absence de prise en charge pour l’étendre dans un avenir prévisible, disposer d’un système de stockage externe pour stocker les anciens titres PlayStation 4 peut être une bonne idée. Cependant, il convient de rappeler que, dans ce cas, il ne sera pas possible de reproduire les titres de nouvelle génération.