Toshihiro Nagoshi de Yakuza prend sa retraite en tant que SEGA CCO en tant que restructuration de l’éditeur

Le créateur notoirement bronzé de Yakuza, Toshihiro Nagoshi, quittera ses fonctions de directeur de la création chez SEGA, assumant le poste de directeur de la création à partir du 1er avril. La nouvelle intervient dans le cadre d’un remaniement important au sein de la firme japonaise, qui la verra effectivement scinder sa division jeux vidéo de sa division amusements.

Les deux entreprises resteront détenues à 100% par SEGA Sammy, et le mouvement est conçu pour «transformer sa structure commerciale pour s’adapter à l’environnement externe» et «construire une structure encore plus efficace pour les opérations du siège social. [of the company]». Le communiqué de presse ajoute que cette décision «accélérera le développement commercial mondial en rationalisant [SEGA Sammy’s] structurer et accélérer la prise de décision ».

Bien sûr, cela n’a pas empêché la spéculation sauvage d’émerger en ligne, suggérant que SEGA prépare le terrain pour une acquisition quelconque. Le communiqué de presse ne le suggère absolument pas, la société se concentrant sur l’efficacité de ses opérations comme principale raison de la restructuration. En fin de compte, il est peu probable que cela ait un impact matériel sur la production de l’éditeur du point de vue des consommateurs.