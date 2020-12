Tory Lanez est un « Big Tipper » avec Lil Wayne et Melii

C’est une sorte de retrouvailles pour Tory Lanez alors qu’il collaborait avec quelques amis sur « Big Tipper ». Mardi 22 décembre, Lanez a lancé la semaine de Noël en abandonnant son Solitaire capsule – un projet qui, selon lui, était dédié au rap. Lanez livrera des capsules R&B et Island dans les semaines à venir, mais pour l’instant, ses fans profitent de son album de 10 titres qui présente des looks de Swae Lee, 42 Dugg, Rich The Kid, VV € Ken, Tyga, Melii et Lil Wayne.

Les deux derniers artistes font des apparitions sur « Big Tipper » aux côtés de Lanez, et l’artiste canadien n’est pas étranger à travailler avec l’un ou l’autre. Weezy et Tory ont récemment lié pour le remix au hit de Jack Harlow « What’s Poppin », tandis que Melii a appelé un jour l’empreinte de Lanez Umbrella. Écoutez ces trois versets sur « Big Tipper » et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Je suis un mauvais lapin, putain tu aimes que ton bain fonctionne

Jetez 50k à votre visage, c’est juste de l’argent

Tous les strip-teaseuses m’aiment, grosse benne

J’ai des tippers tippin ‘strippers pour moi

Big t * tties, if I Listen they gon ‘oreiller me parler

Je vais le frapper puis nous pratiquons la distance sociale, mon pote