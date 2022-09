Top Gun: Maverick a fait en sorte que Paramount Pictures réévalue les sorties en salles

Paramount Pictures semblait s’engager pleinement dans un avenir de films qui toucheraient leur service de streaming Paramount + et contourneraient les sorties cinématographiques. Cependant, leur récent succès avec Sonic le hérisson 2 et l’inédit Top Gun : Maverick ont peut-être changé d’avis sur le nombre de leurs films qui recevront une sortie en salles en première option.





Top Gun : Maverick a résisté à toutes les tendances possibles avec une sortie en salles qui l’a vu devenir la cinquième sortie nationale la plus rentable de tous les temps, tout en marquant le plus grand succès pour Paramount Pictures et la star Tom Cruise. Avec plus de 1,4 milliard de dollars pris dans le monde, la suite nostalgique et tardive d’un succès modéré des années 80 est le type de film qui a gagné plus de sa sortie dans les cinémas que quiconque aurait pu l’imaginer, et c’est en fait le type exact de film qui aurait généralement atterri en exclusivité en streaming.

Selon THR, le récent succès théâtral a prouvé que malgré les problèmes rencontrés lors de la pandémie de Covid, les cinémas sont encore tout à fait capables de générer d’énormes bénéfices pour le bon film, et c’est quelque chose dans lequel Paramount va maintenant plonger davantage. Le PDG de Paramount, Brian Robbins, a révélé que la future production théâtrale de Paramount augmentera, avec l’intention d’apporter jusqu’à 15 films par an dans les cinémas, et comme il l’a dit :

« Le théâtre a toujours le plus grand impact. Ce genre de sortie en salles, 45 jours après le streaming, ça marche à merveille.





Paramount n’a pas encore révélé s’il y aura un Top Gun 3

Paramount Pictures a actuellement plusieurs films de haut niveau en production alors qu’il se penche sur certaines adresses IP avec de nouvelles suites. Après la sortie réussie de Sonic The Hedgehog 2, Paramount n’a pas tardé à annoncer que Sonic The Hedgehog 3 arrivera dans les cinémas dans un avenir pas trop lointain, ainsi qu’une nouvelle série dérivée centrée sur Knuckles en direction de Paramount + . Il y aura également A Quiet Place: Day One et A Quiet Place 3, et Scream 6 bientôt dans les cinémas, ce qui a fait soupçonner beaucoup que Top Gun 3 pourrait bientôt rejoindre cette liste.

Bien sûr, un troisième film Top Gun ne dépend pas seulement de la popularité et des performances au box-office de Top Gun: Maverick, car sans une histoire qui résonne à nouveau avec les fans, une autre suite finirait probablement par défaire l’héritage qui a été créé pour la franchise. Tom Cruise s’est déjà pratiquement exclu des autres projets Top Gun, et sans son leader, l’avenir de la franchise reposerait sur les nouveaux personnages introduits dans Top Gun : Maverick.

Il est clair qu’une grande partie du succès de Top Gun: Maverick est due à la fois à Tom Cruise et à la réunion à l’écran de son personnage avec Iceman de Val Kilmer, ainsi qu’à un scénario qui était, pour beaucoup, meilleur que le film original de 1986. Ce genre de foudre ne frappe généralement pas deux fois, ce qui signifierait que tout autre film Top Gun devrait être certain de sa direction avant de pousser l’héritage de la franchise au-delà de ses limites.