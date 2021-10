Tommy Fury fait un voyage Uber de cinq heures à LA après avoir été bloqué à Las Vegas

Il a déversé une multitude de vidéos et de photos du week-end sur Instagram, en écrivant: « Certains morceaux que je n’ai pas publiés. »

Cela comprenait un Boomerang qu’il avait pris à l’intérieur d’un taxi, racontant Ventilateurs: « Petite mise à jour – j’ai dû prendre un Uber de Las Vegas à LAX parce que tous les vols étaient complets et toutes les locations de voitures ont été louées, donc c’est idiot pour moi. Planifiez toujours à l’avance, les gars.

« Puis voler de Los Angeles à Londres. J’ai hâte de voir ma copine @MollyMae, tu me manques tellement. »

Selon le Miroir , une estimation du coût du voyage s’élevait à 309,40 €, bien que cela ait peut-être coûté encore plus selon la voiture dans laquelle Fury a choisi de voyager, ou s’il y a eu une augmentation due à la demande plus élevée au moment où il a voyagé.

Qualifiant son adversaire d' »idiot » après avoir refusé de le féliciter, après le combat, il a déclaré: « Il n’a pas d’amour pour moi Deontay Wilder, parce que je l’ai battu trois fois. Je suis un sportif, je suis allé vers lui pour montrer un peu d’amour et de respect et il ne voulait pas le rendre. C’est son problème, je prierai pour lui afin que Dieu adoucisse son cœur.

« Comme le grand John Wayne a dit ‘Je suis fait de fonte et d’acier bébé.’ Tout d’abord je voudrais dire merci à mon Seigneur et sauveur Jésus Christ, au nom de Jésus j’ai gagné ce combat ce soir, je lui donne la gloire il me donne la victoire.