Tommy Fury dit qu’il va « certainement » assommer Jake Paul dans son « plus grand combat » à ce jour

Fury a également expliqué pourquoi il tenait à ce que le combat se fasse, où une victoire laisserait sa carrière et comment la carrière de son adversaire potentiel est » une blague » jusqu’à ce qu’il commence à affronter de vrais boxeurs au lieu de » combattants de MMA à la retraite » et » joueurs de basketball’.

« Vous avez vu dans le combat de Tyron Woodley, il a été touché et blessé, est tombé dans les cordes et ne savait pas quoi faire.

« Quand il est sous pression, il ne lance pas trop de coups, donc ça veut dire marcher sur lui, lui lancer plein de coups et le faire travailler, faire baisser le réservoir d’essence, et c’est tout – ce sera fini.

« Je vais avoir ce combat, nous aurons ce segment dans ma carrière du côté du divertissement, mais quand tout sera dit et fait, je serai de retour là-bas et je combattrai de vrais boxeurs et j’essaierai de paver chemin et gagner de bons titres en cours de route. »