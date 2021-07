Tommy Dorfman se révèle être une femme trans

Tommy Dorfman apparaît comme une femme trans. Photo : @tommy.dorfman via Instagram







« Je suis une femme trans. Mes pronoms sont elle/elle. Je m’appelle Tommy. »

13 raisons pour lesquelles la star Tommy Dorfman est devenue une femme trans.

S’adressant à l’auteur Torrey Peters pour le magazine TIME, Tommy a déclaré: « Nous parlons aujourd’hui pour discuter de mon sexe. Depuis un an maintenant, je m’identifie et je vis en privé comme une femme, une femme trans. »

Elle a ensuite ajouté: « C’est drôle de penser à sortir, parce que je ne suis allé nulle part. Je considère aujourd’hui comme une réintroduction à moi en tant que femme, ayant fait une transition médicale. Sortir est toujours considéré comme cette grande révélation, mais Je n’ai jamais été absent. Aujourd’hui, c’est une question de clarté : je suis une femme trans. Mes pronoms sont elle/elle. Je m’appelle Tommy. »

Tommy, qui est surtout connu pour avoir joué Ryan dans 13 raisons pour lesquelles et Bobby dans Jeanne la Vierge, était auparavant non binaire en 2017, mais révèle maintenant que sa relation et sa compréhension de son propre genre ont changé depuis lors.

Parlant de l’année écoulée, Tommy a déclaré: « Je vis dans cette autre version du coming out où je ne me sens pas assez en sécurité pour en parler, alors je le fais. Mais je reconnais que la transition est belle. Pourquoi pas laisser le monde voir à quoi cela ressemble ? J’ai donc conservé, sur Instagram, une capsule temporelle à la place, une qui montre un corps vivant dans un espace plus fluide. »

Elle a poursuivi: « Avec cette transition médicale, il y a eu un discours sur mon corps, et cela a commencé à me sentir accablant. Alors, récemment, j’ai regardé des exemples d’autres qui sont devenus trans. Il y a la version que je ne pouvais pas vraiment me permettre de faire, c’est-à-dire disparaître pendant deux ans et revenir avec un nouveau nom, un nouveau visage et un nouveau corps. Mais ce n’est pas ce que je voulais. »

Tommy a ensuite expliqué: « Pour moi, personnellement, ce n’est pas viable. Je ne change pas de nom. Je porte le nom du frère de ma mère qui est décédé un mois après ma naissance, et je me sens très lié à ce nom, à un oncle qui m’a tenu pendant qu’il mourait. C’est une évolution de Tommy. Je deviens plus Tommy. «

Tommy a également admis qu’elle avait d’abord eu peur de l’impact de son coming-out sur sa carrière. « Je suis surtout connu pour avoir joué un poète gai garce dans un feuilleton, et je craignais qu’en faisant une transition active dans ma vie personnelle, je perde la carrière qu’on m’a dit que je suis censé avoir. Mais je suis n’est plus intéressé à jouer des personnages « masculins ». Parfois, vous devez simplement dire : « Non, c’est juste qui je suis. » »

Tommy a terminé en disant: « On n’a pas besoin de faire une transition médicale pour être trans, mais pour moi, c’était un choix actif. J’aligne mon corps avec mon âme. Tout ce que je peux faire maintenant, c’est regarder vers un avenir où je je suis, espérons-le, juste radicalement honnête. C’est la personne que je suis en train de devenir.

Félicitations Tommy !

Lisez l’interview complète de Tommy avec Torrey Peters ici.

.

