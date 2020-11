Tomb Raider: L’expérience du berceau de la vie était si mauvaise que Jan de Bont a arrêté de diriger

Depuis son apparition sur la scène hollywoodienne dans les années 1980, le directeur de la photographie, réalisateur et producteur néerlandais Jan de Bont a fait partie de nombreux films emblématiques, en tant que directeur de la photographie, sur Mourir dur et Instinct primaire, et en tant que réalisateur sur La vitesse et Tornade. Dans une interview avec Uproxx, de Bont a révélé que malgré ses années d’expérience, son temps à diriger le film de 2003 Lara Croft Tomb Raider: Le berceau de la vie a brisé sa volonté de réalisateur.

« Ce n’était pas une si belle expérience. Mais plus à cause de la raison pour laquelle le studio a essayé de vraiment interférer avec cela d’une certaine manière. Et le fait en soi est que les créateurs du jeu étaient également impliqués. Et ils ne m’ont jamais dit qu’ils, aussi, ayez votre mot à dire dans l’histoire. Soudain, il y a eu tous ces changements qui ont pris, et qui devait être quoi, et quel casting. Et puis tout à coup, c’est devenu une si grande scène. Tout était un gros problème. Et puis le très premier jour de tournage, c’était en Grèce, sur l’île. Le tout premier jour, nous avons reçu un appel: « Oh, je tiens à vous féliciter pour votre premier jour. Et au fait, vous devez couper 12 millions de dollars sur Ton budget.’ Le tout premier jour! Et à l’époque, 12 millions de dollars, c’est comme quatre scènes. «

La forte interférence du studio sur les plateaux de Pilleur de tombe était une nouvelle expérience pour Jan de Bont, qui était habitué à une relation beaucoup plus participative avec ses producteurs. Malgré la lutte pour jongler entre sa vision personnelle et ce que le studio voulait qu’il fasse, de Bont a persévéré dans ses fonctions de réalisateur. Mais toute cette expérience lui a fait réaliser qu’il devrait franchir le même type de cerceaux chaque fois qu’il chercherait à faire un film hollywoodien à gros budget.

« En gros, vous dites, attendez une seconde, chaque film va être comme ça? Où le studio a son mot à dire sur ce qui sera fait, dans quelles scènes doit-il y avoir et même quel genre de chemises quelqu’un doit porter à un moment donné? » Ils n’aimaient pas les boutons sur une chemise! Je me souviens encore, j’ai reçu un appel: « Je n’ai pas aimé les boutons sur la chemise. » Je ne me souviens même pas. Quel était le nom du gars? ce film? Mec, j’ai oublié son nom. Mais alors, « Attends une seconde. Vous m’appelez parce que vous n’aimez pas les boutons de la chemise? « C’était tellement absurde. Vraiment. Et puis aussi devoir constamment faire face à des problèmes de budget. »

En fin de compte, de Bont a choisi de s’éloigner du système de cinéma hollywoodien, bien qu’il ait continué à travailler en tant que directeur de la photographie et producteur sur divers projets. Bien qu’il préfère ne pas avoir à gérer le genre de problèmes qui Pilleur de tombe si difficile, de Bont regrette les films qu’il n’a jamais pu faire en conséquence.

« Il y avait des films sur lesquels je voulais travailler, et malheureusement ils n’ont pas non plus été réalisés. Aucun d’eux n’a été fait. J’ai dit, attendez une seconde, est-ce trop de travail? C’est trop difficile. Parce que je sentais que ce n’était pas » t une période traditionnelle, où les studios ont joué un rôle beaucoup plus important dans la réalisation du film. Et c’est devenu … ça n’en vaut pas la peine. Vous savez? «

Cette nouvelle a été initialement publiée sur Uproxx.

Sujets: Tomb Raider