Tomb Raider 2 avec Alicia Vikander alors que Lara Croft trouve un nouveau réalisateur

La populaire série de jeux vidéo Tom Raider non seulement reçu un redémarrage de l’aventure d’action il y a quelques années, un remake approprié sur les aventures du jeune aventurier a également été réalisé en 2018. Mais le film d’action aussi Alicia Vikander dans le rôle de la légendaire Lara Croft ne s’est pas bien passé avec tous les fans de la série culte. Après des critiques plutôt inférieures à la moyenne, le film s’est vu refuser un succès au box-office.

Néanmoins, Warner Bros continue de planifier avec un Suite du film. Cependant, le réalisateur Roar Uthaug, qui a réalisé le premier film, ne reviendra pas à la présidence du réalisateur.

Il est maintenant clair qui continuera à la place Tomb Raider 2 tournera: Misha Green, qui a développé la très acclamée série HBO « Lovecraft Country », s’apprête à mettre en scène la prochaine aventure de la jeune Lara Croft. En plus de la réalisation, elle est également responsable du scénario du film. On ne sait pas encore quand la production commencera. Il n’y a pas encore de date de sortie fixée.

Affiche du film « Tomb Raider » avec Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft © Warner Bros. Pictures

Détails de la première histoire: Rise of the Tomb Raider sera-t-il transformé en film?

À propos de l’intrigue de Tomb Raider 2 n’a pas encore été révélé. Cependant, puisque le premier film avec quelques éléments était basé sur le redémarrage de l’action aventure à partir de 2013, les jeux suivants devraient également être très détaillés Rise of the Tomb Raider (2016) et Shadow of the Tomb Raider (2018) servent de modèle pour le film – et peut-être au-delà.

Un retour d’Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft était clair dès le départ et n’a pas changé depuis. Son grand adversaire aussi Ana Miller (joué par Kristin Scott Thomas) est de retour. La nouvelle directrice générale de Croft Holding, la société de son père, est le cerveau derrière sa disparition, l’expédition et l’organisation mystérieuse Trinité. À la fin du premier film, une nouvelle rencontre des deux a été suggérée après que Lara Croft eut révélé les connexions dramatiques.

On ne sait pas encore qui d’autre sera impliqué. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l’évolution de la production.

Tomb Raider: le succès de la série de jeux cultes ne se termine jamais

L’aventure d’action emblématique Pilleur de tombe par Eidos et Square Enix est apparu pour la première fois en 1996 et a été conçu par Toby Gard comme une sorte de femme Indiana Jones. La série de jeux est rapidement devenue un succès et a rendu l’aventurière Lara Croft mondialement connue.

Ce n’était qu’une question de temps avant que la série de jeux ne soit tournée pour la première fois au cinéma: en 2001, la star hollywoodienne Angelina Jolie s’est glissée dans son rôle emblématique de Lara Croft, qui l’a rendue célèbre dans le monde entier. Deux ans plus tard, une deuxième aventure cinématographique a suivi, également avec Angelina Jolie.

Il y a maintenant sa propre série de bandes dessinées avec Lara Croft ainsi qu’une Jeu de plateau aux derniers jeux. D’autres titres de la série culte sont également prévus: