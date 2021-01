Tom vs Time: où regarder la série documentaire de Tom Brady, star de la NFL

Le 7 février, le monde sera témoin de la 55ème édition du Super Bowl, où nous verrons la confrontation entre Chef de Kansas City et Boucaniers de Tampa Bay. Mais en plus de ce choc qui donnera au nouveau roi de la NFL, nous aurons le duel tant attendu de Pat Mahomes contre Tom Brady, l’acteur le plus important de l’histoire de ce sport.

Six bagues de champion du Super Bowl (2002, 2004, 2005, 2014, 2017 et 2018); NFL MVP trois fois (2007, 2010 et 2017); MVP du Super Bowl quatre fois; quatorze fois sélectionné au Pro Bowl et cinq fois pour les équipes All-Pro. Le quart-arrière porte ces chiffres historiques, mais ils sont le résultat d’un excellent travail.

Cette formation difficile pour être le plus grand des NFL a été porté à l’écran en 2018, lorsqu’il a décidé de faire sa propre série documentaire: ‘Tom contre le temps’ (Tom contre le temps). Il a été filmé lors de la saison victorieuse des New England Patriots en 2017, où Ils nous offrent également un regard intime sur la vie familiale de l’athlète, avec ses deux enfants et sa femme, Gisele Bundchen.







La série documentaire comprend six épisodes: ‘Le jeu physique’ jette un œil à la saison prochaine après avoir remporté le Super Bowl LI et démontre un processus de coaching unique; ‘Le jeu de l’esprit’ explique comment le football est un jeu mental aussi bien que physique; ‘Le jeu social’ montre à vos coéquipiers les plus proches où ils continuent de s’entraîner; ‘Le jeu émotionnel’; ‘Le jeu spirituel’ et ‘Le dernier match’.

+ Où regarder Tom vs Time, la série documentaire de Tom Brady?

Ce contenu qui démontre pourquoi Brady continue de dominer la NFL à 43 ans, même s’il a été réalisé à 40 ans, peut être vu sur Facebook Watch ou en cliquant sur ce lien qui vous mènera directement à la page Web qui contient les six chapitres.