Tom Morello répond à l’utilisateur de Twitter l’accusant de « privilège blanc » | 45S

Clair et direct. Tom Morello a répondu à un utilisateur de Twitter qui l’a accusé d’avoir « le privilège blanc » après une interview avec le membre de Rage Against The Machine.

Cela est venu à la suite de certains commentaires faits dans un article pour Consequences Of Sound où il parlait d’une éventuelle amitié avec Ted Nugent, voire d’une future collaboration.

Compte tenu de cela, l’utilisateur @ TheRealNubian2 a publié sur son compte Twitter « Le privilège de l’homme blanc de Tom Morello est affiché. » Le tweet n’a pas été supprimé, mais il est restreint, ce qui n’est pas passé inaperçu par Tom qui a décidé de répondre avant de le cacher.

«Je ne suis pas blanc», a-t-il répondu directement à la personne. Rappelons que Morello est respectivement le fils d’un Américain et d’un Kenyan, ce qui ne fait pas de lui exclusivement un «homme blanc».

La critique a été immédiate et les gens ont commencé à critiquer à la fois l’utilisateur de Twitter et Morello. Toute une discussion causée par des dix sous et des diretes dans le réseau social.

Voyons ce qui se passe.