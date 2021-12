Tom Holland veut voir un univers Spider-Man plus diversifié

Sony 9416678 Ps4 Marvel's Spider-man

Découvrez un nouveau chapitre dans l'univers Marvel de Spider-Man dans le rôle de Peter Parker plus mature. Seulement sur la PS4. Découvrez un nouveau chapitre dans l'univers Marvel de Spider-Man dans le rôle de Peter Parker plus mature; que sur la PS4 Marvel Spider-Man a comme protagoniste le plus aimé des super-héros dans le monde, et vous place au centre de l'action, les cascades, la capacité à improviser, et les pouvoirs du web qui ont rendu célèbre la arrampicamuri, tout en introduisant des éléments du jamais vu dans un jeu Spider-Man New York n'a jamais été si pleine de criminels, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la ville est votre terrain de jeu Les techniques dans le style de parkour, les nouvelles interactions environnementales, le nouveau système de combat et le film d'action de donner vie à un Spider-Man qui n'a pas de précédent dans le monde des jeux vidéo