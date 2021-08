Tom Holland : Spider-Man et Zendaya sortent-ils ensemble ?

Tom Holland a confirmé sa relation avec son Homme araignée co-star avec des photos de baisers et des photos de prise de main qui ont circulé dans les médias.

Tom Holland, 25 ans, et Zendaya, 24 ans, semblent être la vraie affaire, ce que les fans soupçonnent depuis un certain temps. Holland et Zendaya ont toujours nié leur relation dans le but de la garder privée, mais les preuves d’une romance s’accumulent.

Les rapports indiquent que les deux ont été aperçus se tenant la main lors d’un mariage récemment et en juillet, des photos du couple s’embrassant passionnément dans la voiture de Holland ont été diffusées en ligne. On pense qu’ils avaient une chimie évidente en 2017, lors de la première Homme araignée tournée de presse.

Alors depuis combien de temps exactement les deux sortent-ils?

Depuis combien de temps Tom Holland et Zendaya sortent-ils ensemble ?

Holland et Zendaya se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du premier Homme araignée film en 2016 et il est rapporté qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2017.

Une source proche du couple a déclaré Personnes en 2017 qu’« ils ont fait très attention à garder [their relationship] privés et hors de la vue du public, mais ils sont partis en vacances ensemble et essaient de passer le plus de temps possible l’un avec l’autre. »

« Ils sont tous les deux très ambitieux et ils se défient – mais, plus important encore, ils se font craquer. Ils semblent avoir un sens de l’humour très similaire et adorent plaisanter ensemble. Ils ont de bonnes plaisanteries dans les deux sens. » ils ont ajouté.

Tom Holland et Zendaya au Spider-Man: Homecoming photo call à Londres en 2017. (Crédit: PA)

Dans le même article, Holland a déclaré que Zendaya était un bon ami pour lui.

« Nous sommes comme les meilleurs amis. Elle est tellement géniale et incroyable », a-t-il déclaré. « Je suis un peu inquiet [about dealing with fame…but] Zendaya est super célèbre et elle a vécu ça, et je l’appelle juste pour lui dire : « Comment puis-je réussir à être célèbre ? » Je suis très content d’avoir une amie comme elle. »

Quelques années et Homme araignée films plus tard, la célébrité est clairement au service du jeune acteur, avec son troisième Homme araignée film qui sortira en décembre de cette année. Zendaya reprend son rôle de MJ dans le trio.

Holland est un acteur britannique dont la carrière a commencé au théâtre dans le West End de Londres, lorsqu’il a joué le rôle-titre dans Billy Elliot de 2008-2010. Holland est apparu dans plus de 20 films depuis sa première apparition dans le monde du cinéma en 2014 et a été élu meilleur Spider-Man par les fans.

Disney’

Secoue le

Le plus grand showman

Homme araignée.