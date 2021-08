Tom Holland répond à la fuite de la bande-annonce de « No Way Home »

Dimanche soir dernier (22 août), « Spider-Man: No Way Home » est devenu l’un des termes de recherche les plus élevés parmi les internautes en raison de la fuite apparente d’une version quelque peu diffuse de la première bande-annonce du film, qui a une date de sortie prévu pour décembre prochain.

Face à quelques fausses alertes et vidéos éditées par des fans (certaines d’apparence extrêmement professionnelle), le fait que Marvel et Sony Pictures aient commencé à bloquer ces publications lui a conféré un niveau de véracité qui n’a fait qu’augmenter l’anxiété des fans.

Une nouvelle publication de Tom Holland, surnommée par le fandom MCU comme « le roi des spoilers », suggère que très bientôt nous pourrions officiellement voir la première bande-annonce du film. L’acteur s’est rendu ce matin sur ses stories Instagram pour avertir ses fans, de manière simple, qu' »ils ne sont pas préparés ».

Bien que Holland ne mentionne pas directement l’avancée de « No Way Home », il n’y a pas d’autre sujet d’une pertinence similaire auquel il pourrait se référer pour le moment, surtout dans le cas d’un film avec beaucoup d’attentes autour de lui, quelque chose habituel dans la franchise Marvel.

Récemment, Tom Holland a attiré l’attention des fans d’Andrew Garfield et de son incarnation de Spider-Man, déclarant dans le livre « The Moviemaking Magic of Marvel Studios: Spider-Man », que les lanceurs de toile d’araignée dans la version Garfield ne le font pas. il est logique qu’il soit petit et compact par rapport aux lanceurs classiques des bandes dessinées.

Marvel Studios et Sony Pictures n’ont pas publié plus de détails sur « Spider-Man: No Way Home », à l’exception de sa date de sortie. Kevin Feige, président du studio et producteur exécutif du MCU, n’avait anticipé que lors de la promotion de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » que la bande-annonce du film parviendrait au public avant sa première le 17 décembre.