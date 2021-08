Tom Holland gâté "Spider-Man : No way home en 2019 et personne n’a remarqué

Le Univers cinématographique Marvel continue de présenter ses projets cinématographiques et télévisuels, après une année 2020 au cours de laquelle ils n’ont pas pu le faire en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que les productions sorties sont acclamées par les fans, aucune n’atteint le battage médiatique de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, film qui a été gâté par Tom Holland en 2019 et maintenant nous remarquons que ses paroles se sont réalisées.

On le sait, l’interprète de Peter Parker depuis 2016 a plusieurs parcours lorsqu’il s’agit de révéler des détails importants des intrigues de ses films, alors le MCU Il a pris diverses mesures pour l’empêcher, comme lorsque Benedict Cumberbutch l’a accompagné aux interviews. Cependant, même pas ça pourrait l’empêcher de trop parler dans la promotion de « Far From Home ».

Lors d’une série d’interviews pour la première suite de Spidey en 2019, le médium Mélange de cinéma Il a approché les acteurs pour leur poser des questions sur l’intrigue. Là, l’intervieweur Sean O’Connell demandé ce qu’ils attendaient de Spider-Man dans la franchise avant la phase 4, en tenant compte du fait qu’Iron Man et Captain America n’allaient plus être. Holland a pris la parole et a pratiquement décrit « No Way Home » en disant qu’il voulait une équipe avec le docteur Strange..

« J’aime beaucoup l’idée qu’un scientifique fasse équipe avec un gars qui fait de la magie, car cela contredit totalement ce qu’il sait. Et j’aime l’idée qu’il y a de la vraie science dont parle Peter Parker, et puis il y a le charabia du docteur . Étrange, où il est dit : ‘L’intervalle de temps, et la chose et la chose.’ Donc, c’est amusant. « déclara Tom. Quelque temps plus tard, il a été confirmé que Benedict Cumberbatch incarnera à nouveau le sorcier dans ce film, en tant que nouveau mentor de Parker.







D’après les fuites, Étrange C’est lui qui ouvrira les portails qui commenceront le Spider-verse intégrant des versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails, il ne s’agit même pas d’une bande-annonce, car Marvel et Sony semblent l’avoir retardé et on pense qu’il pourrait y avoir un changement dans la date de sortie. Pour le moment, le jour prévu est toujours le 17 décembre, où nous trouverons les réponses que nous cherchons.