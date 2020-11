Tom Holland et Zendaya font leurs propres cascades dans la vidéo de Spider-Man 3

Production sur la prochaine suite de MCU, Spider-Man 3, est maintenant bien engagée, les principales photographies ayant lieu actuellement à Atlanta. Bien que nous n’ayons pas encore vu grand chose du film jusqu’à présent, une vidéo du plateau montre que Spidey reviendra à ses vieilles astuces de sauter de grandes structures, et cette fois avec MJ amoureux.

Sp * derman filmé 🙂 pic.twitter.com/65qnOLZNe9 – kelly (@chrjstopherpine) 17 novembre 2020

Alors que les personnages sont très loin au loin, les actions sont indéniablement Spider-Man, comme les stars de retour Tom Holland et Zendaya Colemaneffectuer une cascade de haut vol. Suspendus dans les airs à l’aide de fils, deux personnages qui ne peuvent être que Spider-Man et MJ sautent d’un rebord d’écran bleu alors que la caméra les suit au sol, les filmant pour une partie de ce qui est sûr d’être un autre arrêt cardiaque. séquence d’élingage.

Suite à une série de retards dus à la situation mondiale actuelle, la production Spider-Man 3 a officiellement commencé plus tôt ce mois-ci, avec Tom Holland récemment arrivé à Atlanta pour commencer le tournage. « Nous venons d’atterrir à Atlanta. Et euh … il est temps pour Spider-Man 3. Allons-y! » a déclaré l’acteur via les médias sociaux. L’acteur a également révélé depuis qu’il avait eu le plaisir de lire le scénario du film, promettant de ne pas être à la hauteur de sa tristement célèbre réputation de gâcher les choses. Je ne vais rien vous dire à ce sujet parce que j’ai appris ma leçon. Je vais lire ceci maintenant, et j’ai hâte », dit-il.

Nous, les fans, n’avons pas encore beaucoup appris sur Spider-Man 3, et tout ce qui a été révélé n’a donné lieu qu’à d’autres questions. Il a été récemment révélé que Doctor Strange de Benedict Cumberbatch était en train d’être intégré à la procédure, avec le jeu de personnages pour assumer le rôle de mentor précédemment occupé par Robert Downey Jr. Homme de fer. Bien que ce ne soit peut-être pas un ajout trop surprenant, nous avons également appris que Jamie Foxx reprendra son rôle de méchant Electro, un rôle qu’il jouait auparavant dans le complètement séparé L’incroyable Spider-Man 2 en 2014. Depuis lors, les fans ont été laissés se gratter la tête quant à ce que tout cela peut signifier.

Jacob Batalon, qui reviendra en tant que meilleur ami de Peter Parker, Ned, a partagé son enthousiasme à l’idée de travailler avec un acteur du calibre de Foxx. « Je suis un grand fan de Jamie Foxx. Comme, littéralement, j’ai grandi en regardant ses choses, donc pouvoir travailler avec toutes ces personnes influentes dans ces films a été comme une aubaine », a-t-il déclaré après l’annonce de l’implication de Foxx. «Je ne peux vraiment pas croire … c’est vraiment à cause de Spider-Man que je rencontre tous mes héros. Rien que d’avoir Jamie Foxx, il est tellement prolifique, il est si diversifié … il peut tout faire. C’est tellement génial de savoir vraiment qu’il fait partie de notre projet. C’est tellement génial. «

Avec le Docteur Strange suite à suivre le maître des arts mystiques s’attaquant au multivers, beaucoup ont émis l’hypothèse que Spider-Man 3 suivra un chemin similaire, et que la suite introduira l’action en direct Spider-Verse, menant finalement à toutes sortes de folie de bande dessinée.

Malheureusement, il faudra un certain temps avant de voir comment toutes les pièces s’emboîtent. À l’origine, Spider-Man 3 a été fixé pour une date de sortie du 16 juillet 2021, dans le cadre de la très attendue phase 4 du MCU. En raison de la situation mondiale actuelle, toute la phase a été considérablement remaniée avec Spider-Man 3 devrait maintenant entrer dans les cinémas britanniques et américains le 17 décembre 2021. Cela nous vient de Utilisateur Twitter @chrjstopherpine.

