Tom Holland dit que le prochain film de Spider-Man est «  le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé  »

«Vous vous asseyez, lisez le script et voyez ce qu’ils essaient de faire, et ils réussissent. C’est vraiment impressionnant.

« Nous avons beaucoup plus de tournages à faire. Nous avons commencé avant Noël et avons tourné pendant environ sept semaines. Nous nous sommes arrêtés pour les vacances de Noël, puis nous recommençons. Je suis aussi excité que tout le monde de le voir, laissez seul en faire partie. »

Cela promet d’être un sacré film pour les fans de Spider-Man, avec plusieurs stars des versions précédentes de Spider-Man en studio, dont Tobey Maguire et Kirsten Dunst de la trilogie Sam Raimi et Andrew Garfield de Marc Webb. Incroyable Spider-Man des films.

Le tournage dure depuis octobre, quand ils ont commencé à New York, avant de déménager à Atlanta plus tard ce mois-là.

« Ils nous ont ramenés à Atlanta, moi et un autre gars, et nous avons fait cette scène, qui était tellement surréaliste », a-t-il déclaré.

«Je suis allé jouer au golf avec mon père. J’ai perdu et j’étais bouleversé, et je me souviens être allé sur mon téléphone et vérifié Instagram, et Marvel avait publié une photo de Spider-Man, du dessin animé.