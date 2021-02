Tom Holland a failli être Finn dans Star Wars – pourquoi n’a-t-il pas eu le rôle?

Tom Holland Il n’avait que 19 ans lorsque Disney et Marvel Studios ont annoncé l’accord pour apporter ‘Homme araignée’ à l’Univers Cinématographique en juin 2015 et que l’acteur allait se charger de l’interpréter, mais il semble que quelques mois auparavant, il avait été proche d’une autre des grandes franchises de l’entreprise: ‘Guerres des étoiles’. Qu’est-ce qui s’est passé?

Comme on le sait, en 2015 le premier film de la nouvelle trilogie de la saga, appelé ‘Star Wars: Le réveil de la force’, dans lequel nous avions les personnages de Mark Hamill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo) et Carrie Fisher (Leia Organa), en plus des nouveaux: Daisy Ridley (Roi), Oscar Isaac (Poe Dameron) et John Boyega (Finlandais).

Récemment, on a appris que Finn avait peut-être été incarné par lui-même Tom Holland, comme commenté dans une interview avec les médias Backstage. Là, il a été consulté pour mauvaise audition et a rappelé: « J’ai auditionné pour ‘Star Wars’, j’ai eu quatre ou cinq auditions et je pense que j’auditionnais pour le rôle de John Boyega. ». Après ces mots, il a expliqué pourquoi il n’avait pas obtenu le rôle.

Hollande continu: « J’ai fait une scène avec une dame, et elle n’était qu’un droïde. Alors je faisais tout ça, comme: » Nous devons retourner au navire! « Et elle disait simplement: » Bip, bloop bloop, bip bloop « Je pouvais arrêter de rire, je trouvais ça vraiment drôle. Je me sentais vraiment mal qu’elle essaye d’être un androïde convaincant. De toute évidence, je n’ai pas eu le rôle. ».

La vérité est qu’avec le temps, il travaillera enfin aux côtés Daisy Ridley (Rey) dans le nouveau film d’action de science-fiction, «Marche du chaos», qui arrivera en mars. Peut-être que si Tom avait auditionné correctement, nous ne pourrions jamais le voir comme Peter Parker, l’un des plus aimés de la MCU.