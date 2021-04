Tom Holland a dit au revoir à Spiderman pendant un moment

Avec Avengers: fin de partie, Marvel a mis une fermeture épique sur les films Avengers. Cependant, cela a provoqué le début de la phase quatre du MCU où des super-héros comme Spiderman, avec Tom Holland en tant que protagoniste, ils ont fait un pas en avant dans ce que sera cette nouvelle étape.

Tellement que, Le 17 décembre, Marvel sortira dans tous les cinémas le nouveau film de l’apprenti Iron Man (Robert Downey Jr). Spiderman: pas de retour à la maison est le titre du nouveau long métrage où Peter Parker devra faire face à de nouveaux défis après que son dernier ennemi ait révélé son identité au monde.

Tom Holland sur le tournage de Spiderman: pas de retour à la maison.



Cependant, avant de revenir incarner le plus jeune super-héros de Marvel, Tom Holland il a supplanté son costume rouge pour d’autres rôles. De Spoiler, nous collectons tous les projets sur lesquels l’acteur a travaillé avant de redevenir Homme araignée.

Les projets de Tom Holland avant de redevenir Spiderman:

Espions cachés:

C’est une comédie pour enfants où Tom Holland Il a exprimé Walter Beckett, un jeune scientifique paria et incompétent du MIT qui a également équipé son costume d’armes non létales. Et donc il affronte Sterling, un agent secret du HTUV, qui le congédie du laboratoire. Il est sorti en décembre 2019.

Dolittle:

Dans cette comédie pour enfants, Tom Holland a retrouvé son grand ami, Robert Downey Jr.Mais, cette fois, ils n’ont pas travaillé ensemble, mais le jeune acteur n’a rien fait de plus que la simple voix de Jip, le chien de Dolittle, joué par Downey Jr.Il est sorti en janvier 2020 .







Le diable à toute heure:

C’est un suspense psychologique, où Holland incarne Arvin Russell, un jeune homme qui a été élevé par sa grand-mère après le suicide de son père. Plus tard, Arvin fait face à un nouveau prédicateur et à un flic corrompu. Le film se déroule dans les années 1960 et est sorti en septembre 2020.







Cerise:

C’est un drame policier où Tom Holland il donne également vie au protagoniste. Un soldat américain qui, après un stress post-traumatique, a commencé à voler des banques pour acheter de la drogue. Il est sorti en février de cette année, mais il n’a pas eu le succès escompté et la seule chose que les critiques ont soulignée était la performance de Holland.







Chaos: le début:

C’est un film de science-fiction qui montre l’histoire d’un monde dystopique où il n’y a pas de femmes et où les hommes qui sont encore en vie peuvent entendre les pensées des autres. Mais, du jour au lendemain, Todd (le personnage de Holland) rencontre Viola (Daisy Ridley), une jeune femme qui est tombée dans ce monde par accident après l’explosion de son vaisseau spatial. Il a été publié en mars de cette année