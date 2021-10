Tom Hardy répond aux rumeurs de James Bond et reçoit la bénédiction de la co-star de Venom 2, Naomie Harris

Venom : qu’il y ait un carnage étoiles Tom Hardy et Naomie Harris ont répondu à l’idée que Hardy succède à Daniel Craig en tant que prochain James Bond. Lorsqu’on lui a récemment demandé s’il pouvait se voir porter un smoking, siroter des martinis et envoyer des méchants, Hardy a joué des choses très près de la poitrine… un peu comme un 007 qui joue au poker lui-même.

« Je ne sais pas à ce sujet. »

Alors que Hardy l’a joué timidement, Harris, qui joue bien sûr Moneypenny tout au long de la saga Daniel Craig Bond, y compris le récent Pas le temps de mourir, était beaucoup plus ouverte avec sa réponse, donnant au Mad Max : Fury Road met en vedette son approbation en tant que prochain acteur à reprendre la franchise d’espionnage à succès.

« Il serait incroyable. C’est un acteur tellement phénoménal. Je suis un grand fan de lui et travailler avec lui sur Venom, j’ai encore plus de respect pour lui. Il est juste comme, incroyable, la physicalité qu’il apporte au le rôle est tout simplement extraordinaire. Je n’ai jamais rien vu de tel. »

Si quelqu’un sait ce qu’il faut pour être Bond, et si Tom Hardy serait à la hauteur, c’est Naomie Harris. Ayant fait partie de la franchise en tant qu’Eve Moneypenny depuis son introduction en 2012 Chute du ciel, et maintenant aux côtés de Hardy dans la suite de la bande dessinée de Sony Venom : qu’il y ait un carnage, au cours de laquelle elle se heurte à l’anti-héros Marvel d’Hardy, Harris sait très bien ce qu’est Bond et a un aperçu unique de la question de savoir si le Venin star pourrait le retirer. Sans surprise, elle pense plutôt abondamment qu’il le peut.

Tom Hardy a été l’un des favoris pour le rôle de James Bond pendant un certain temps, l’acteur ayant commenté sa prise de pouvoir en tant que 007 dans le passé, préférant toujours ne pas commenter plutôt que de finir par en dire trop. « Si je le mentionne, c’est parti », a déclaré l’acteur. « Vous savez, il y a un dicton parmi nous dans la fraternité du théâtre et dans la fraternité de mon groupe de pairs, que si vous en parlez, vous êtes automatiquement hors de la course. Je ne peux donc pas commenter celui-là! «

Bien que Harris pense clairement que Hardy est l’homme de la situation, il est beaucoup plus probable que l’acteur et nominé aux Oscars soit ignoré par quelqu’un de moins familier avec le public. Le rôle de James Bond est généralement confié à un talent moins connu, ainsi qu’à quelqu’un qui ne sera pas occupé avec d’autres grands films de tentpole, leur permettant de s’engager dans la franchise 007. Pourtant, on ne sait actuellement pas ce que le studio prévoit de faire avec Bond maintenant que le mandat de Daniel Craig est terminé, et Hardy est clairement un favori depuis un certain temps avec les fans, alors ne l’excluons pas pour l’instant.

Hardy est actuellement occupé à combattre des forces d’une variété plus extraterrestre dans la suite de Sony Venom : qu’il y ait un carnage. Avec Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham et Woody Harrelson, la suite trouve Eddie Brock de Tom Hardy tentant de relancer sa carrière dans le journalisme en interviewant le tueur en série Cletus Kasady (Woody Harrelson), qui devient l’hôte du spawn symbiote extraterrestre de Venom, nommé Carnage.

Venom : Let There Be Carnage est maintenant disponible. Pas le temps de mourir pendant ce temps, devrait sortir le 8 octobre. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’ET Online.

Sujets : James Bond, Pas le temps de mourir, Venom 2