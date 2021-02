Tom Hardy jouera dans le nouveau film Netflix

Tom Hardy a signé pour jouer dans le nouveau film Netflix du co-créateur de « Gangs Of London », Gareth Evans.

Titré « Ravage », La prochaine cassette verra Hardy jouer le rôle d’un détective sauvant le fils d’un politicien tout en démêlant un réseau de corruption dans sa ville, selon Netflix qui a partagé la nouvelle dans Twitter.

Evans, qui est également le cinéaste derrière « The Raid » et « The Raid 2 », écrira et dirigera Havoc, tandis que Hardy produira également. Ce sera le premier d’une série de projets qu’Evans produira et réalisera pour le géant de la musique. en streaming pour les années à venir.

En novembre, Robuste rejoint le casting du film sur la guerre du Vietnam « Les choses qu’ils portaient », dirigée par Rupert Sanders.

Le film présente une distribution stellaire de jeunes acteurs dans une adaptation de la célèbre collection d’histoires de Frontline Tim O’Brien.