Tom Hardy « ferait n’importe quoi » pour un crossover Venom et Spider-Man

Tom Hardy est peut-être plus enthousiasmé que quiconque par la possibilité de faire appel à Tom Holland pour un film croisé Venom vs Spider-Man. Dans l’état actuel des choses, Hardy et Holland jouent leurs personnages Marvel respectifs dans des continuités distinctes. 2018 Venin est le premier de l’univers Sony Pictures des personnages Marvel (SPUMC), tandis que Holland’s Spidey est un acteur majeur de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Le multivers a depuis été établi dans le MCU et sera le point central du prochain film de Holland, Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Il y a des rumeurs selon lesquelles les précédents acteurs de Spidey Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront dans le film, donc quels que soient les univers cinématographiques séparés, tout est désormais possible. Cela signifie que les graines ont également déjà été plantées pour que le Hollandais Peter Parker rencontre également un jour Eddie Brock de Hardy.

Dans une nouvelle interview avec Esquire, Tom Hardy passé un certain temps à parler de l’avenir de la Venin la franchise. Il admet qu’il a déjà réfléchi à des idées d’histoires pour Venin 3, bien que la suite n’ait pas encore le feu vert officiel de Sony. L’acteur a également évoqué un éventuel croisement avec Homme araignée, et de son côté, il « ferait n’importe quoi » pour y arriver, pourvu que ce soit bénéfique pour tout le monde. De l’entretien :

« Je m’en voudrais si je n’essayais pas de diriger tout type de connectivité. Je ne ferais pas le travail si je n’étais pas éveillé et ouvert à toute opportunité ou éventualité ou excité par cela. Évidemment, c’est un grand canyon pour sauter, être comblé par une seule personne, et il faudrait un niveau beaucoup plus élevé de diplomatie et d’intelligence, s’asseoir et parler, pour affronter une arène comme celle-là.

Si les deux parties le souhaitent, et que cela profite aux deux parties, je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas être le cas. J’espère et fermement, avec les deux mains, pousser, avec empressement, vers ce potentiel, et je ferais n’importe quoi pour que cela se produise, dans le cadre de ce qui est juste dans les affaires. Mais il serait insensé de ne pas se diriger vers les Jeux Olympiques si vous couriez 100 mètres, alors oui ! Je veux jouer sur ce terrain. »

Andy Serkis dirige le prochain volet de la Venin série, Venom: Let There Be Carnage. Hardy a contribué à l’histoire avec Kelly Marcel, qui a écrit le scénario. Woody Harrelson joue également le rôle du tueur en série Cletus Kasady et de son symbiote extraterrestre Carnage. Michelle Williams, Reid Scott et Stephen Graham sont également à l’affiche. Le projet sera lié à d’autres versions à venir de SPUMC comme Morbius et Kraven le chasseur.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison suivra avec sa propre première cet hiver. Ramenant Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, la suite met également en vedette Zendaya, Jacob Batalon et Marisa Tomei. Jamie Foxx et Alfred Molina font partie des acteurs d’autres univers de films de Spider-Man dont l’apparition est confirmée, et bien que Tobey Maguire et Andrew Garfield soient répandus, leur implication n’a pas été officiellement confirmée.

Venom : qu’il y ait un carnage sortira dans les salles américaines le 24 septembre 2021. Spider-Man : Pas de chemin à la maison suivra quelques mois plus tard avec sa première dans les salles le 17 décembre 2021. L’interview complète avec Hardy sur le crossover potentiel et plus peut être lue sur Esquire.

