Tom Hanks explique pourquoi News of the World est son premier western, le compare au Mandalorian

L’acteur vétéran Tom Hanks se prépare pour la sortie de son nouveau drame western, Nouvelles du monde, réalisé par Paul Greengrass. Alors que les westerns faisaient fureur à un moment donné, leur popularité a reculé ces dernières années. Dans une interview, Hanks a décrit son nouveau film comme « The Mandalorian sans sabre laser », et a expliqué comment le concept de western n’est pas tombé en disgrâce auprès du public, mais a simplement évolué pour avoir une esthétique de science-fiction, grâce à George Lucas ‘ Guerres des étoiles la franchise.

« Personne ne fabrique de westerns; c’est aussi simple que ça. Je veux dire, si vous voulez regarder le business, je connais des westerns qui ont été faits qui n’avaient absolument aucun accord de distribution internationale parce que cela sentait juste que leur public ne concernait pas les westerns. . L’idée d’un western, le genre du western, un peu comme le dispositif de narration, si vous avez pris John Ford, eh bien, maintenant John Ford a été Lucas-isized, George Lucas. Le film de science-fiction a vraiment repris le concept de Des blasters et des sabres laser au lieu d’arcs et de flèches et six pistolets. Des speeders de neige, par opposition aux chevaux. Ce n’est pas une mauvaise chose. C’est comme ça que le cinéma fonctionne. «

Nouvelles du monde est basé sur le roman de 2016 du même nom de Paulette Jiles. Le film raconte l’histoire d’un vétéran veuf de la guerre civile, joué par Hanks, qui accepte de livrer une fille, interprétée par Helena Zengel, emmenée par le peuple Kiowa il y a des années, à sa tante et à son oncle. Ce qui rend la situation encore plus compliquée, c’est le fait que la jeune fille souhaite rester avec ses ravisseurs.

Alors que les deux entreprennent leur voyage, ils rencontrent une variété de défis et rencontrent des gens de différentes parties du vieil ouest. À première vue, la prémisse semble similaire à The Mandalorian, avec Hanks et Zengel jouant les rôles de Mando et Baby Yoda. C’est la première fois que Hanks sera vu dans un western. Selon l’acteur, son absence précédente du genre n’était pas due à une aversion personnelle pour les westerns, mais simplement à un manque de scripts intéressants qui le contraindraient à enfiler un chapeau de cowboy.

«C’est comme: ‘Comment se fait-il que vous n’ayez pas fait de western?’ Les gens peuvent dire «j’aimerais vraiment faire un western» de la même manière qu’ils diraient «j’aimerais vraiment faire un film sur les mineurs de charbon irlandais». Mais à moins qu’une histoire sur les mineurs de charbon irlandais ait réellement une certaine importance ou un impact, il n’y a aucune raison de la faire. De même, il n’y a aucune raison de créer un occidental simplement parce que vous portez des vêtements confortables et un chapeau. parler de quelque chose de plus grand que le film ou le style du film. «

Réalisé par Paul Greengrass, basé sur un scénario de Greengrass et Luke Davies, Nouvelles du monde fonctionnalités Tom Hanks et Helena Zengel dans les rôles principaux. Cette nouvelle arrive de Cinemablend.

