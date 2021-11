Tom Hanks a été invité à aller dans l’espace avec Jeff Bezos mais a donné une réponse très directe

Comme nous le savons tous maintenant, les milliardaires du monde ont été impliqués dans une course à l’espace étrange et vaguement peu édifiante, avec Bezos battu au poing en quelques semaines seulement par Richard Branson.

Dans un deuxième vol spatial sous-orbital, Bezos a réussi à prendre Star Trek l’acteur William Shatner dans l’espace, faisant de cet homme de 90 ans l’homme le plus âgé à l’avoir jamais fait.

Cependant, Hanks a révélé le Jimmy Kimmel en direct ! qu’on lui avait demandé s’il voulait aller là-haut et voir la terre sous un nouvel angle, mais le Forrest Gump l’acteur a refusé parce qu’il voulait 28 millions de dollars (20 millions de livres sterling) pour le privilège.

S’exprimant lors d’un talk-show américain mardi, on a demandé à Hanks s’il avait reçu l’offre.

« Cela coûte environ 28 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Et je vais bien Jimmy – je vais bien – mais je ne paie pas 28 millions de dollars. Vous savez quoi, nous pourrions simuler l’expérience d’aller dans l’espace en ce moment. »

« Il y a cette toute petite peau bleue qui fait 80 kilomètres de large. Et nous la polluons, et c’est notre moyen de vivre. Et j’en ai été profondément frappé.